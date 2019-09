Tajani: da Fi opposizione in Parlamento

"Noi faremo un'ferma, netta e senza compromessi in Aula, ma non la faremo con le urla in piazza". Lo ha detto il vicepresidente di Fi,. "Non andremo alla manifestazione in piazza di lunedì. Siamo convinti -spiega- nel fare un'ferma e dura senza scendere a compromessi ma crediamo nella democrazia parlamentare. Se si dovrà andare in piazza, ci andremo nel caso in cui faranno la patrimoniale o qualora infilassero le mani nelle tasche degli italiani aumentando le tasse".(Di sabato 7 settembre 2019)