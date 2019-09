Softball | Semifinali Serie A1 2019 | Bollate conquista la finale | Bussolengo e Saronno

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) Termina con la giornata di oggi una delle duescudetto dellaA1 di, ma non l’altra: seriesce a chiudere i conti con Forlì,ndo l’accesso alla, così non accade sul fronte opposto tra, costrette a giocare gara5 di domani pomeriggio. In gara3 tra Forlì e, le lombarde riescono a trovare la vittoria con il punteggio di 4-11 e trovano l’approdo alle Italians. Per sei inning, però, la situazione rimane incerta: dopo il fuoricampo iniziale di Fama da 2 RBI, la volata di sacrificio di Lara Cecchetti, il tentativo di rientro forlivese con l’home run di Gano, il doppio di Elisa Cecchetti nella terza ripresa e la spettacolare botta di Piancastelli che regala 3 RBI a Forlì, il punteggio è di 4-5 per le ospiti. Nell’ultimo attacco lombardo, però, la sfida tra le due pitcher ...

