Repubblica | la Nazionale di Mancini piace e aumenta del 30% il giro di affari

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019) L’Italia diha recuperato l’immagine interpersa con l’assenza ai Mondiali di Russia, tanto che, come riportala Figc sta trattando una mini-tournée in Qatar e forse negli Emirati (possibile avversaria una sudamericana, candidato anche il Brasile) da 1,2 milioni di euro. Nonostante le polemiche per la vittoria sull’Armenia, il grande successo dellaè dunque quella di averto del 30% ildi. Ma il 2019 è stato anche l’anno dellafemminile che, grazie ai Mondiali, ha trovato sponsor e quintuplicato i contatti social delle atlete. Adesso non resta che battere la Finlandia per cominciare a pensare seriamente all’Europeo, basterebbe infatti solo la vittoria ad ottobre contro la Grecia per esserne sicuri Gli azzurri sarebbero certi di inaugurare il torneo itinerante all’Olimpico, il 12 ...

