L’implosione dei Conservatori britannici

Fonte : ilpost

(Di sabato 7 settembre 2019) Il partito di Boris Johnson sta caoticamente perdendo pezzi a causa di Brexit, e c'è chi ha cominciato a ribellarsi

Effeci1967 : @Ornellafenix mah, andrò in controtendenza ma secondo me ha preferito evitare la manovra scommettendo anche sulla i… - aferretti100 : I festeggiamenti per il responso di #Rousseau non sono celebrazioni per la vittoria della democrazie diretta. Sono… - CattivaCinica : ??????Sicuro di andare alle elezioni non ha calcolato il tradimento dei traditori con i nemici. Conte? Una vipera,… -