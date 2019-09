Le leggende sugli uragani

Fonte : wired

(Di sabato 7 settembre 2019) 30 agosto 2005, New Orleans allagata dopo Katrina (Photo by Michael Appleton/NY Daily News Archive via Getty Images) L’uragano Dorian è attualmente il protagonista della stagione degliatlantici. Dopo aver toccato i Caraibi con danni contenuti, e aver gravemente colpito le Bahamas, la tempesta si è diretta verso la Florida e il Sud Carolina, anche se nel frattempo l’intensità è scesa sotto la categoria 5. Diverse vittime alle Bahamas, oltre ai danni, ma la paura di un disastro di proporzioni maggiori fa ricordare i casi di Katrina (2005) e Maria (2017), che devastarono rispettivamente Louisiana e Porto Rico. Sul sito dedicato del Noaa si trovano le informazioni essenziali su queste e altre tempeste, ma nel frattempo è ricominciato il complicato ballo dei media e dei social media di fronte ai disastri, accaduti o annunciati. Ogni giorno ci sono pagine da riempire su ...

