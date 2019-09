Jenson Button è pronto a tornare in pista | l’ex campione di Formula 1 correrà nel DTM di

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019)prepara il suo ritorno in: l’ex pilota di1 annuncia, tramite social, la sua partecipazione al DTM di Hockenheim del prossimo ottobrein! L’exdel mondo di F1 ha annunciato, tramite il suo account Twitter, la sua partecipazione alla prossima gara del campionato tedesco Touring Car (DTM) che si svolgerà ad Hockenheim il 5 e 6 ottobre. Non c’è stata alcuna conferma ufficiale dall’organizzazione, ma un portavoce ha spiegato: “è ovvio che siamo lieti di leggere ciò cheha scritto“. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articoloin: l’exdinel DTM di Hockenheim SPORTFAIR.

