Insultò l' agente ucciso È già tornata in classe

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Antonio Ruzzo La professoressa che insultava èin aula «Uno in meno, non ne sentiremo la mancanza...» aveva scritto la «prof» sui social. Eliana Frontini, 51enne docente all'istituto Pascal, in provincia di Novara, l'aveva commentata così la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Regain un agguato la notte tra il 25 e il 26 a Roma. Poca roba. Anche perché «Non aveva neppure lo sguardo intelligente...», concludeva il post. Che tristezza. Si fa presto oggi a liquidare un amico, una storia, anche una vita. Basta un clic. Basta postare e condividere anche le più atroci nefandezze. Tanto, nella realtà liquida di una rete dove tutto è concesso, poi si può ritrattare, ripostare, dire di essere stati fraintesi e, ultima spiaggia se le cose si mettono male, negare. Negare sempre e negare tutto perché, come ha spiegato la prof nella sua memoria ...

