Donna viene aggredita ma la sua reazione è incredibile

Fonte : baritalianews

(Di sabato 7 settembre 2019) Una ragazza di 20 anni, Pradnya Mandhare, è statama, invece di subire l’aggressione, ha reagito colpendo il suo aggressore così forte con il suo zaino, da stordirlo e poi l’ho ha afferrato dai capelli e in quel modo lo ha portato fino alla più vicina caserma. Ladella ragazza ha lasciato a bocca aperta tutte le persone che in quel momento si trovavano lì e che non hanno fatto nulla per aiutarla. La vicenda è accaduta a Mumbai, in India. Il ragazzo che ha 25 anni ed era ubriaco si chiama Chevan Chowdee. La ragazza ha raccontato quello che le è accaduto: “Quando quest’uomo ha provato a toccarmi, ho tentato di scansarmi. Lui mi ha afferrato per un braccio. Mi sono come immobilizzata per qualche secondo, poi però ho iniziato ha colpirlo”. E poi ha spiegato che le persone che hanno assistito alla scena “se ne stavano lì in piedi a guardarmi, ma nessuno mi ...

