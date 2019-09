Abusa delle amiche della figlia mentre dormono | arrestato un 45enne imolese

Imola - 45enne Abusa sessualmente delle amiche della figlia : arrestato : Federico Garau Stando all'accusa l'uomo ha offerto alle minorenni delle bevande "corrette" durante i pigiama party organizzati dalla figlia. Al mattino dopo le ragazzine non ricordavano nulla, ma avevano un forte mal di testa e tornavano a casa con abiti diversi da quelli indossati per andare a dormire dall'amica È stato arrestato giovedì scorso il 45enne di Imola accusato di avere abusato sessualmente delle amiche della figlia, ...