US Open – Nadal | ironia e un pizzico di veleno contro il giornalista | “ho perso 4 volte

US Open 2019 : Matteo Berrettini sfida Rafael Nadal in una semifinale da brividi. Medvedev e Dimitrov a caccia della prima finale Slam : Sarà una notte che l’Italia, a inizio torneo, non avrebbe pensato di vivere così presto: Matteo Berrettini si gioca la prima semifinale Slam della sua vita, a 23 anni e mezzo, dopo aver fatto tesoro di un tabellone ora insidioso ora favorevole, e lo fa sulla superficie che più lo aveva costretto a cedere le armi in questa stagione. Il romano, dopo aver avuto a che fare con Roger Federer nel tempo di Wimbledon, va a scontrarsi con un altro ...

Berrettini-Nadal oggi in tv - US Open 2019 : orario preciso della semifinale - streaming e programma : Quest’oggi, non prima delle 23.30 italiane, Matteo Berrettini scenderà sul campo dell’Arthur Ashe Stadium di New York (Stati Uniti) per la semifinale dello US Open di tennis, ultimo Slam dell’anno. Il romano dovrà affrontare il n.2 del mondo Rafael Nadal e la sfida è ai limiti dell’impossibile. L’azzurro, infatti, per prevalere dovrà superarsi, considerando le grandi qualità del suo avversario (tre volte vincitore a ...

Berrettini-Nadal - Semifinale US Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : E’ il grande giorno di Matteo Berrettini. Il romano scende in campo per la Semifinale degli US Open contro Rafael Nadal in un match è già storico per il tennis italiano. Infatti era da 42 anni che un tennista azzurro non si giocava una tale partita nello Slam americano. Si tratta anche della prima sfida in carriera tra i due giocatori. Berrettini è reduce dall’incredibile vittoria in cinque set contro Gael Monfils, con il quinto set ...

Berrettini-Nadal - US Open 2019 : le quote dei book-makers per le scommesse. Azzurro nettamente sfavorito : servirà un miracolo : Matteo Berrettini è diventato senza se e senza ma il personaggio di questi ultimi giorni in tema di sport. L’Azzurro sta emozionando tutti per l’eccezionale percorso compiuto allo US Open 2019 di tennis, ultimo Major dell’anno. La semifinale centrata non faceva, di certo, parte dei suoi obiettivi e la sua scalata sembra inesorabile. L’ostacolo però che gli si pone davanti non è uno qualunque perché Rafael Nadal (n.2 del ...

Continua il sogno di Berrettini agli Us Open - ora Nadal in semifinale : Continua il sogno di Berrettini agli Us Open, ora Nadal in semifinale. Matteo Berrettini approda in semifinale agli Us Open

US Open – Nadal teme Berrettini? Piovono complimenti : ”picchia forte!” : Rafa Nadal si congratula con Berrettini: quanti complimenti al tennista italiano alla vigilia della semifinale degli US Open Matteo Berrettini nella storia: il giovane tennista italiano ha raggiunto la semifinale degli US Open, 42 anni dopo Barazzutti. Adesso Berrettini deve incontrare un mostro sacro del tennis, per provare a staccare il pass per la finalissima di questo spettacolare ultimo Slam dell’anno, che si sta svolgendo sui ...

Us Open - Nadal attende Berrettini in semifinale : “Dovrò essere al 100%” : Lo spagnolo batte Schwartzman e ora se la vedrà col romano: «Sta facendo passi da gigante in questo torneo»

VIDEO Rafael Nadal US Open 2019 : l’intervista in campo dopo la vittoria su Diego Schwartzman : Rafael Nadal si qualifica per la semifinale degli US Open di tennis: l’iberico batte l’argentino Diego Schwartzman nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match lottato per due parziali e concluso sul punteggio di 6-4 7-5 6-2 dopo poco meno di tre ore ed ora sfiderà nel penultimo atto l’azzurro Matteo Berrettini. Di seguito le dichiarazioni di Rafael Nadal in campo a fine match. L’INTERVISTA POST GARA DI ...

Matteo Berrettini conquista la semifinale agli US Open e si prepara a sfidare Nadal : Quarantadue anni dopo l’Italia del tennis maschile scrive un’altra pagina di storia grazie a Matteo Berrettini, che dopo poco meno di quattro ore batte Gael Monfils (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6) e conquista la semifinale agli US Open. Un evento raro e perciò di enorme valore, specie se a centrarlo è un 23enne che a dispetto della carta d’identità ha dimostrato di avere tanto altro oltre al talento. Per farsi un’idea dell’impresa basta considerare ...

Us Open - quando Matteo Berrettini gioca la semifinale con Nadal e su quale canale vederla : Matteo Berrettini ha raggiunto una storica semifinale agli US Open. Il tennista romano, che ha sconfitto nei quarti Monfils, in semifinale affronterà Rafa Nadal, numero 2 del mondo e tre volte vincitore di questo torneo. La sfida tra Berrettini e Nadal si giocherà nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre.Continua a leggere

VIDEO Nadal-Schwartzman - US Open 2019 : highlights e sintesi della partita. Lo spagnolo va in finale in tre set : Matteo Berrettini incontrerà nella semifinale degli US Open di tennis l’iberico Rafael Nadal, che ha battuto nella notte italiana l’argentino DIego Schwartzman nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match più combattuto di quanto non dica il punteggio finale di 6-3 7-5 6-2, maturato in poco meno di tre ore di gioco. Di seguito le immagini più belle del match. highlights RAFAEL NADAL CONTRO DIEGO ...

Chi è Matteo Berrettini - in semifinale agli Us Open contro Nadal : Matteo Berrettini è in semifinale agli US Open. Un risultato storico, perché erano 42 anni che un tennista italiano non raggiungeva questo traguardo nello Slam newyorkese. Berrettini ha sconfitto in cinque set Gael Monfils, in un match interminabile durato quasi quattro ore. Il tennista romano in semifinale sfiderà Rafa Nadal.Continua a leggere

Berrettini-Nadal - Semifinale US Open 2019 : orario - programma - tv e streaming : Gli US Open di tennis vedranno la Semifinale tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal: venerdì 6 settembre l’azzurro, che ha sconfitto il transalpino Gael Monfils, nel penultimo atto del torneo affronterà l’iberico, che ha battuto l’argentino Diego Schwartzman. La sfida sarà la prima o la seconda dalle ore 22.00 italiane. La Semifinale tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal sarà visibile in tv su Eurosport 1 ed in streaming su ...

US Open 2019 : da Federer a Nadal. Matteo Berrettini è maturato ed ora lancia la sfida allo spagnolo : Sarà Rafael Nadal l’avversario di Matteo Berrettini nella semifinale degli US Open 2019. Lo spagnolo ha battuto nettamene l’argentino Diego Schwartzman, raggiungendo il romano, che si era reso protagonista di una straordinaria vittoria in cinque set contro Gael Monfils. Una partita sicuramente difficile e complicatissima per Berrettini e subito il pensiero va a quel match degli ottavi di finale di Wimbledon contro Roger Federer. In ...