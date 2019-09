Tg2 Post | Salvini contro Carmelo Lopapa di Repubblica | ' Usi adeguatamente le parole'

Rai - l’Agcom apre istruttoria per violazione pluralismo sotto elezioni : nel mirino Tg2 - Tg2 Post - Realiti e L’Approdo di Lerner : Mancanza di equilibrio, pluralismo, completezza e obiettività. Soprattutto, “assenza di un contraddittorio adeguato“. L’Autorità Garante per le Comunicazione ha messo nel mirino alcuni programmi d’informazione Rai, che durante l’ultima campagna elettorale non avrebbero rispettato i principi cardine della comunicazione politica, secondo quanto indica la normativa, “al fine di soddisfare il diritto del cittadino ...