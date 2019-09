Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 6 settembre 2019) "Nell`ultimo mese ho combattuto una durissima battaglia per mandare Matteoa casa. Credo di aver fatto il mio dovere da cittadino e da senatore. E credo di aver vinto questa battaglia insieme a tante e tanti. Ma proprio per questo rabbrividisco quando leggo il post di unRai che parla deldientro sei mesi e tira in ballo la figlia del leader leghista. C`è un limite di decenza e di rispetto umano che questodella Rai avrebbe dovuto rispettare. Ho lottato e lotterò sempre contro Matteo. Ma chi, pagato coi soldi degli italiani, parla didi un avversario e addirittura tira in ballo una piccola bambina si". Lo ha scritto su facebook Matteo. "La mia solidarietà a Matteo, alla sua famiglia, alla piccola bimba ed alla sua mamma. La politica non può divenire barbarie. E chi è pagato coi soldi dei ...

Adnkronos : Da #Renzi solidarietà a #Salvini: 'Giornalista si deve vergognare' - ilfogliettone : Renzi: giornalista Rai invita Salvini a suicidio? Si deve vergognare - - corradone69 : @HuffPostItalia Non avrebbe pootuto fare altrimenti. Si sarebbe tagliato le gambe. Fosse stato un post ambiguo Renz… -