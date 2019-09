Meteo Settembre | le Previsioni dell’Aeronautica Militare | ancora maltempo e fresco la

Previsioni Meteo 6 settembre : nubifragi e brusco calo termico - allerta in 14 regioni : Le Previsioni meteo di oggi venerdì 6 settembre segnalano un peggioramento della situazione su tutta l'Italia con temporali, nubifragi e un deciso calo termico che interesseranno prima il nord ovest, poi tutto il centro nord , spingendosi fino al sud. Sulla base dei fenomeni previsti, la Protezione Civile ha deciso di lanciare una allerta gialla su 14 regioni.Continua a leggere

Uragano Dorian - l’allerta Meteo cresce sempre di più anche in Europa. Ripercussioni anche in Italia tra 11 e 13 Settembre : L’Uragano Dorian, dopo aver provocato 20 morti alle Bahamas, sta flagellando gli Stati Uniti d’America risalendo lungo l’east coast. E’ ancora molto violento e tutti i modelli confermano il suo arrivo, la prossima settimana, in Europa. La tempesta colpirà in pieno il nord Atlantico, provocando forti venti e piogge intense sul Regno Unito e nell’area britannica. Ma la novità che emerge dagli ultimi aggiornamenti è ...

Previsioni Meteo 7-10 Settembre : forte maltempo su gran parte d’Italia - fenomeni estremi soprattutto al Nord [MAPPE] : Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, la circolazione sul Centro Nord Mediterraneo e su buona parte dell’Italia continuerà a essere mediamente instabile dai quadranti settentrionali o occidentali. La componente occidentale o Nord-occidentale è vista via via prevalere, da domenica e per i giorni successivi, quindi con taglio più trasversale che non meridiano dei flussi instabili. In questo scenario barico, i nuclei ...

Meteo - le previsioni di venerdì 6 settembre : Meteo, le previsioni di venerdì 6 settembre Piogge e temporali concentrati soprattutto sulle regioni settentrionali, precipitazioni sparse anche in alcune zone del Centro e del Sud. Calano le temperature e i mari saranno ovunque mossi. LE previsioni Parole chiave: ...

Le previsioni Meteo per venerdì 6 settembre 2019 : Nei prossimi sette giorni l'Italia verrà raggiunta da ben tre cicloni liberandoci finalmente da quella reiterata canicola di...

Meteo - oggi 5 settembre allerta gialla per maltempo in Sicilia : Meteo, oggi 5 settembre allerta gialla per maltempo in Sicilia. Temporali e abbondante pioggia nell'area centro orientale

Previsioni Meteo 5 settembre : temporali - grandinate e nubifragi - le zone a rischio maltempo : Le Previsioni meteo di oggi giovedì 5 settembre confermano che proseguirà la fase di maltempo che si sta intensificando sulla penisola. Oggi al Centro Nord, in Calabria e in Sicilia sono previsti temporali anche di forte intensità, accompagnati da vento forte e grandinate. Allerta della Protezione civile.Continua a leggere

Previsioni Meteo - Domenica 8 Settembre la prima ondata di freddo della stagione sull’Italia : torna la neve sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI] : Lungo il solco barico piuttosto profondo che andrà aprendosi con direttrice meridiana nel corso dei prossimi giorni, diversi impulsi instabili raggiungeranno il Mediterraneo centro settentrionale e l’Italia apportando fasi accese di instabilità, talora anche con tempo perturbato. Le regioni che per prima e forse anche di più risentiranno della crisi atmosferica, saranno buona parte di quelle settentrionali. Il primo impatto delle ...

Previsioni Meteo - nuovo brusco peggioramento in arrivo Venerdì 6 Settembre : le regioni più colpite [MAPPE] : Un affondo perturbato più consistente, da giorni computato nelle simulazioni dei maggiori centri di calcolo mondiali, sembra oramai con buona probabilità prendere piede nel corso di Venerdì 6 Settembre. Potrebbe essere l’inizio di una fase instabile e anche piuttosto fresca dai connotati prettamente autunnali poi in prolungamento anche nel fine settimane e a buona parte della settimana prossima. In questa sede, tuttavia, valutiamo ...

Bollettino Meteo Giovedi' 4 Settembre : instabilita' su alcune regioni - clima gradevole : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità su alcune zone della penisola, in particolare all'estremo Sud e sulle regioni del Nord-Ovest. Ecco il Bollettino meteo della Protezione...

Meteo - le previsioni del 5 settembre : Meteo, le previsioni del 5 settembre Acquazzoni previsti al Nord e al Sud, condizioni di stabilità soltanto nella fascia centrale dello Stivale. Maltempo su Piemonte e Lombardia. Piogge e temporali potrebbero investire Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania Parole chiave: ...

Previsioni Meteo per giovedì 5 settembre 2019 : Da domani giovedì 5 settembre si assisterà ad un graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dal nord-ovest ed in...

Previsioni Meteo 4 settembre - è crollo termico : forte maltempo a Centro-Sud : Le Previsioni meteo di oggi lunedì 2 settembre fanno intendere come il maltempo non intenda lasciare il Belpaese. Per quanto la situazione pare possa migliorare nelle tempo nelle regioni centrali, da giovedì è in arrivo una nuova perturbazione.Continua a leggere

Previsioni Meteo 10-15 Settembre : nuove perturbazioni alimenteranno il maltempo [MAPPE] : Come già ampiamente annunciato nei precedenti editoriali, la crisi barica che ha preso corso già da qualche giorno, proseguirà con poche interruzioni quasi fino a metà mese. Un’azione destabilizzante nordatlantica piuttosto longeva, che trova le sue ragioni di fondo in una continua alimentazione dal basso dell’attività vorticosa alle medie e alte quote. Nei bassi strati, vi è tanta energia termica da smaltire, gran parte offerta ...