Mercato Juventus | via un top a gennaio Trattativa avviata

CalcioMercato Juventus - retroscena Emre Can : il Betis Siviglia lo contatta - lui… : Calciomercato Juventus – Ha fatto parlare molto lo ‘sfogo’ di Emre Can, che poi ha ‘modificato il tiro’, susseguente alla sua esclusione dalla lista Champions. Il calciatore, dopo l’avvento di Sarri, è risultato tra quei calciatori in più che il club bianconero avrebbe dovuto vendere. Nulla di fatto, come tutti gli altri esuberi della rosa. Oggi dalla Spagna emerge un retroscena: il Betis Siviglia, come ...

CalcioMercato Juventus – Retroscena Neymar : il PSG ha rifiutato un’offerta shock che comprendeva Dybala! : La Juventus ha provato a prendere Neymar durante la sessione di Calciomercato estiva: i bianconeri hanno offerto 100 milioni e Dybala al PSG, ma i transalpini hanno rifiutato l’offerta Nella passata sessione di mercato, Neymar ha provato in ogni modo a liberarsi dalla ‘prigione dorata’ del PSG, ritrovandosi però, ancora una volta, bloccato a Parigi a causa del mancato accordo fra Barcellona e PSG. Il brasiliano però, è ...

Juventus - Matuidi alza la voce su razzismo e Mercato : Szczesny invece scherza sul suo ruolo di portiere : “Il razzismo in Italia? Ho avuto anch’io questo problema, ora e’ toccato a Lukaku. Bisogna prendere dei provvedimenti”. Sono le dichiarazioni di Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus dopo i cori contro Lukaku. “Per il razzismo non c’e’ posto nel calcio e nella vita in generale – ha aggiunto – E’ qualcosa che non vogliamo vedere, e’ un pessimo esempio per i piu’ ...

Juventus - l’impatto del calcioMercato sul bilancio 2020 : calciomercato Juventus e impatto sul bilancio 2020 – Come ogni anno al termine della sessione estiva della campagna trasferimenti Calcio e Finanza analizza l’impatto delle operazioni di mercato sui conti dei principali club della Serie A. Quest’anno prenderemo in esame le operazioni chiuse da Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli, andando ad aggiornare con i […] L'articolo Juventus, l’impatto del calciomercato sul ...

CalcioMercato Juventus - dalla Spagna : a gennaio nuovo tentativo per Rakitic : Calciomercato Juventus – La Juventus non è riuscita a muoversi negli ultimi giorni di Calciomercato, problemi principalmente in uscita, a gennaio le cose potrebbero cambiare. Un calciatore che potrebbe cambiare maglia nella prossima finestra di mercato è il centrocampista Rakitic, il calciatore è rimasto al Barcellona ma secondo i rumors di mercato il croato era stato proposto al Psg nella trattativa Neymar. Il futuro di Rakitic ...

CalcioMercato Juventus - Savic prima scelta : possibili nuovi assalti tra gennaio e giugno : Il Calciomercato della Juventus non si ferma. Conclusa tra grandi colpi e poche uscite la finestra estiva, si inizia già a pensare al 2020. Paratici mette nel mirino altri giocatori in scadenza, elenco da cui i bianconeri hanno sempre pescato con grande profitto. Gli ultimi sono stati Ramsey e Rabiot, appena arrivati, ma la lista è lunga e comprende anche Pirlo ed Emre Can tra gli altri. La Vecchia Signora sta verificando alcuni profili, tra cui ...

Mercato Juventus - Mandzukic-Emre Can - non è finita : ecco la nuova ipotesi! : Mercato Juventus- CalcioMercato appena andato in archivio, ma attenzione ai piani della Juventus e di Paratici in vista dell'immediato futuro. Di fatto, come evidenziato nelle ultime ore, e come riportato da "Daily Mirror", Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus nel corso dei prossimi giorni qualora decidesse di prendere in considerazione alcune offerte dal Quatar, altrimenti

Pistocchi sulla Juventus : 'Paratici è il grande sconfitto del Mercato' : Ciò che è emerso in questo calciomercato estivo è stata la difficoltà nel vendere i calciatori per la maggior parte delle società di Serie A: le regole del Fair Play Finanziario hanno condizionato gli investimenti delle grandi società, con solo Barcellona e Real Madrid che hanno speso molto sul mercato. Ad esempio l'Inter ha attuato diverse cessioni, ma quasi tutte in prestito con diritto di riscatto. Basti pensare alle situazioni di Nainggolan, ...

CalcioMercato Juventus - arriva il nuovo terzino a costo zero : i dettagli : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come evidenziato da "Sportmediaset", la Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Meunier, terzino destro attualmente in forza al PSG. Il giocatore potrebbe sposare i colori della Juventus a partire dalla prossima stagione: contratto in scadenza il prossimo giugno, con Paratici pronto

CalcioMercato - non solo la Juventus con la rosa extralarge : anche le big d’Europa hanno difficoltà a cedere : cedere i grandi calciatori per le big europee sta diventando sempre più difficile. L’esempio più eclatante è quello della Juventus che nell’ultima sessione di mercato non è riuscita a vendere Mandzukic e Dybala, ritrovandosi sì con due ottimi calciatori in rosa, ma anche con qualche problema di gestione. Ma quello dei bianconeri non è l’unico esempio di rosa extralarge. Il Barcellona ha già un organico impressionante, ...

Inter - la Juventus avrebbe provato a prendere Icardi anche negli ultimi giorni di Mercato : Uno dei nomi che più di tutti ha caratterizzato la sessione estiva di calciomercato è stato sicuramente quello di Mauro Icardi. L'Inter alla fine è riuscita a piazzare il centravanti argentino al Paris Saint Germain, che lo ha acquistato in prestito oneroso da cinque milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro, ma non senza difficoltà. L'attaccante infatti fino all'ultimo ha rifiutato ogni offerta che gli era stata fatta ...