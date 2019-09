Lazio | ritorna funzionante il call center di Recup | ma i tempi di attesa sono lunghissimi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) I cittadini delpostirare un sospiro di sollievo. Dopo oltre un mese il serviziodi(il centro unico di prenotazione regionale) per la prenotazione di visite specialistiche ed esami diagnostici da ieri è tornato a funzionare anche se idiquesta mattina non erano da record. C’è chi ha aspettato anche 18 minuti o più di 40 prima che l’operatore rispondesse. Ancora disagi dunque. Ma l’incubo che dalla fine di luglio fino a 24 ore fa hanno vissuto pazienti e medici che provavano a chiamare lo 069939 è, si spera, alle spalle. L’utente o non riusciva a prendere la linea o era costretto ad attese infinite e quando si avvicinava il proprio turno la linea cadeva. La signora Laura (il nome è di fantasia per tutelare la privacy), 70 anni, dopo due settimane e trenta tentativi tutti falliti aveva deciso di mandare un fax all’ospedale San ...

Leonard10176270 : @OfficialSSLazio @10_luisalberto Lazio quando tra venti giorni ritorna lukaku è meglio se lo mettete titolare - vola_lazio : - infoitinterno : L' 'orco' ritorna di notte. Forte scossa di terremoto tra Umbria e Lazio. Paura ad Amatrice e Accumoli. Anche Viter… -