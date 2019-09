Fiducia | il Conte II supera il Conte I Il governo piace più al Pd che ai 5S

Da Cernobbio un attestato di Fiducia nel Conte Bis e in Gentiloni alla Commissione Ue : Imprenditori, bancari, vertici delle partecipate: da Cernobbio arriva un attestato di fiducia al nuovo Governo. I mercati ‘stanno esprimendo fiducia in questo momento. Credo che la valutazione dei mercati alla fine sia quella che determina le condizioni’, ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine del Forum European House-Ambrosetti, in corso a Cernobbio, rispondendo a chi chiedeva se ci fosse fiducia ...

Chi è Gianluigi Paragone - il giornalista prestato alla politica che non voterà la Fiducia al Conte bis : Dopo la querelle con Vasco Rossi sul «C’è chi dice no» e il plebiscito della piattaforma Rousseau all’accordo M5S-Pd, il senatore prosegue sulla strada del “no” all’unione giallorossa

Conte 2 - Salvini annuncia presidio a Montecitorio durante la Fiducia : “Qualcuno farà finta di non conoscermi” : “Bell’esordio, rispettoso dell’autonomia delle popolazioni, dei governatori, dei territori, degli italiani per il governo Pd-M5s e Leu. E anche Leu perché non dimenticatevi di Fratoianni e Boldrini”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in diretta Facebook, a proposito della decisione presa dal primo Consiglio dei ministri di impugnare due leggi del Friuli Venezia Giulia sui migranti. Poi commenta: “Roberto ...

Governo Conte 2 - verso i voti di Fiducia : la cintura di sicurezza della maggioranza? Dai gruppi misti. Al Senato quota 170 è vicina : C’è chi si dispiace di non essere stato chiamato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte mentre formava il Governo, c’è chi un po’ se la tira dopo tutta la fatica per abbattere Matteo Salvini (che poi si è abbattuto da solo): “Prima sentiamo il discorso e poi decidiamo cosa votare”. Ci sono gli insospettabili come gli ex alfaniani di Civica Popolare, guidati da Beatrice Lorenzin, ora sostenitori del Governo ...

Governo Conte 2 - diretta – Nasce l’esecutivo M5s-Pd : giurerà giovedì. Prima Fiducia lunedì alla Camera. Di Maio : “Ambizione e coraggio” : Il Governo Conte 2 sta per Nascere. Il presidente incaricato ha sciolto la riserva e ha presentato la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il giuramento avverrà giovedì alle 10 al Quirinale. I voti di fiducia sono in programma lunedì e martedì, rispettivamente alla Camera e al Senato. Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo l’annuncio della Lega di voler uscire dalla maggioranza e 15 dopo le dimissioni di ...

Governo Conte 2 - diretta – Nasce l’esecutivo M5s-Pd : giurerà giovedì. Prima Fiducia lunedì alla Camera. Di Maio : “Ambizione e coraggio” : Dieci ministri e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio al Movimento 5 stelle. Nove al Partito democratico. Uno a Liberi e Uguali. Un tecnico. E’ la composizione del secondo Governo guidato da Giuseppe Conte. Poco Prima delle 15 il premier è salito al Quirinale, dove a colloquio con il presidente Sergio Mattarella ha sciolto la riserva con cui aveva accettato l’incarico e ha annunciato la squadra di Governo. Questi i ...

Conte alla Camera lunedì per Fiducia : 17.26 Il presidente del consiglio Giuseppe Conte sarà alla Camera per chiedere la fiducia la mattina di lunedì 9 settembre. E' quanto si apprende da ambienti parlamentari di maggioranza.

Giuseppe Conte - sondaggio Ixé : Fiducia a livelli record - anche tra gli elettori Pd. Le cifre : Luna di miele, per Giuseppe Conte. A un passo dal suo bis a Palazzo Chigi, il presunto avvocato del popolo grillino continua ad incassare un clamoroso successo, a tratti inspiegabile. Successo che viene certificato da un sondaggio Ixé proposto a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rai

Sondaggi - Fiducia in Conte (48%) trascina M5s : oltre 5 punti in più di consenso rispetto alle Europee. Lega ne perde 4 - Pd stabile al 23% : Il confronto rispetto alle Europee del 26 maggio scorso dice che la Lega è in calo, il M5S in recupero e il Pd resta stabile. Così l’Istituto Ixè riassume i dati raccolti per Cartabianca dall’Osservatorio politico nazionale tra il 2 e il 3 settembre. Il Carroccio resta primo partito con il 30,1% dei consensi, ma perde 4 punti rispetto al risultato raccolto da Matteo Salvini alle ultime elezioni (34,3%). Al contrario i ...

Sondaggi politici - in calo la Lega e la Fiducia in Salvini : continua l’ascesa di Conte : Chi sarà il leader del Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi? A sentire i parlamentari grillini, “Di Maio non si tocca” eppure tanto i Sondaggi di fiducia personale quanto le stesse rilevazioni fatte da Gpf sulla leadership interna al Movimento 5 Stelle suggeriscono un’altra ipotesi.\\L’apertura della crisi di governo è costata cara a Matteo Salvini, stando agli ultimi Sondaggi: sia in termini di consensi per la Lega, sia in termini di fiducia ...

Governo - dal voto su Rousseau di martedì al giuramento e la Fiducia : i tempi del Conte 2 : Il voto su Rousseau tra gli iscritti del Movimento 5 stelle, aperto dalle 9 alle 18 di martedì 3 settembre. Il programma, la squadra di ministri. E poi la direzione del Partito democratico e un ultimo faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Comincia la settimana che dovrebbe vedere la nascita del Governo Conte due, quello sostenuto dai 5 stelle e dal Pd. È stato lo stesso premier ad annunciare i tempi e le tappe che porteranno ...

Fiducia al Conte bis : Forza Italia valuta di astenersi : E’ Daniela Santanchè, oggi esponente di Fratelli d’Italia, ad anticipare le possibili scelte di Silvio Berlusconi. “Per Forza Italia credo

Daniela Santanchè - brutto sospetto su Berlusconi : "Cosa potrebbe fare nel giorno della Fiducia a Conte" : Daniela Santanchè, nonostante ad oggi sieda tra i banchi di Fratelli d'Italia, conosce bene Silvio Berlusconi (l'imprenditrice ha infatti militato a lungo in Forza Italia). "Per Forza Italia credo sia arrivato il momento di fare chiarezza: personalmente non mi sento di escludere che alla fine decida

Sondaggi governo : cresce Fiducia per Conte - cala Salvini. Lega 31% - Pd 22% - M5S 18% - Fdi 8% : Importante Sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. Gli intervistati si sono espressi sull'operato di Giuseppe Conte, del Presidente della Repubblica...