Fonte : quattroruote

(Di giovedì 5 settembre 2019) Le società di noleggio sono sedute su una bomba a orologeria. La demonizzazione del diesel, presente nell80% dei veicoli a noleggio sta distruggendo valore senza un valido motivo. Lviene da Andrea, direttore generale dell, lassociazione delle Case estere. E a proposito dellannuncio dell'ex ministro dellInterno Matteo Salvini circa lintenzione di rendere totalmente detraibile lIva sulle auto aziendali, su cui, ovviamente, nessuno avrebbe da obiettare,ricorda che nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi predisposto dal ministero dellAmbiente compaiono le accise ridotte sul gasolio e le agevolazioni per le auto aziendali in fringe benefit. E avverte: Non vorremmo che con la mano sinistra il governo concedesse 0,5 miliardi di detraibilità e con la mano destra eliminasse 1,2 miliardi di euro di fringe benefit.Domanda. Partiamo dal mercato. Nei primi ...

dinoadduci : Unrae - L'allarme di Cardinali -