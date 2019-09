Scatta la corsa al business della carne “finta”

Al via la vendemmia 2019 - Scatta la corsa ai grappoli : Al via domani, mercoledì 7 agosto, la vendemmia 2019 con la raccolta del primo grappolo di uva in Italia e le prime stime sull’andamento della produzione a livello nazionale e per i principali Paesi concorrenti. L’appuntamento è dalle ore 9 fino alle 12, nell’azienda agricola Massimo Cassarà presso Contrada San Giorgio a Salemi, in provincia di Trapani che inaugura l’inizio della raccolta lungo la Penisola con la vendemmia delle uve di Pinot ...