Rete 5G | il governo Conte 2 esercita il golden power su 4 operazioni | coinvolte Tim

Tre grandi povertà su cui il Governo deve dare risposte concRete : Alla vigilia di un nuovo cammino per il nostro Paese, e senza entrare nel merito delle valutazioni di chi governa – non è il mio, il nostro compito – credo che oggi più che mai sia necessario trasformare le paure in speranza, le povertà in possibilità, in ricchezza. Oggi, le stanze dei bottoni sono chiamate a essere non chiuse, ma aperte e soprattutto attente a tre grandi urgenze: ...

Il governo francese ha avviato tre mesi di lavoro collettivo per trovare proposte concRete contro la violenza sulle donne : La segretaria di Stato francese per la Parità, Marlène Schiappa, ha avviato oggi una serie di incontri dedicati alla violenza contro le donne: da oggi fino al 25 novembre (giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) diversi ministri (Giustizia,

Governo Conte bis - è quasi fatta. Ecco cosa sta succedendo nelle segRete stanze dei Palazzi : : Ci siamo quasi! Dopo innumerevoli giorni di tensioni e scontri in vista della formazione del Governo Conte Bis, questa volta sembrerebbe la volta buona. I giorni precedenti sono stati caratterizzati da frecciatine reciproche ed ultimatum da parte dei due partiti protagonisti, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Entrambe le fazioni hanno più volte ribadito le proprie posizioni, dichiarando di non esser disposti a scendere a ...

Governo - Di Maio nel mirino della Rete : 'Ostaggi di un quaquaraqua - leader pessimo' : Il Governo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle non è più una cosa scontata come poteva apparire fino ad un paio di giorni fa: la motivazione risiederebbe nel fatto che i grillini, attraverso una conferenza stampa del proprio leader Luigi Di Maio, avrebbero posto vendi condizioni imprescindibili ai dem che non sembrano desiderosi di cedere ad alcun ultimatum. L'ultimo sabato di agosto del 2019 può, però, passare alla storia ...

Il governo pReterintenzionale : Faccio una certa fatica a condividere il sollievo (non dirò l’entusiasmo) per la svolta politica che si sta producendo. E’ vero, Salvini appare fuorigioco, consegnato ai pascoli dell’opposizione. Ma quei pascoli possono facilmente alimentare la sua rinascita (o di altri del suo genere) se il governo dovesse deludere. E non è detto che tutto il tempo che il sistema politico ha comprato insediando il bis-Conte sia ...

Governo - Salvini : “Molti poliziotti mi hanno detto che sarò sempre il loro ministro. Solo fase di passaggio - non vi libereRete di me” : Il leader della Lega Matteo Salvini annuncia una manifestazione di piazza contro il Governo M5s-Pd. “Prepariamo a esserci a metà ottobre, a Roma. Il 19 ottobre penso a una grande giornata di orgoglio italiano”. Lo ha annunciato durante una diretta Facebook. “Sabato 19 ottobre sarà la giornata dell’orgoglio della maggioranza operosa, che non va a fare casino ma che vuole un Governo che non nasce la notte a Parigi o ...

Nuovo governo - TgCom 24 appalta il racconto al Tg4. Crisi di identità per la Rete all-news? : Nel lungo e complesso racconto della Crisi di governo uno sguardo particolare va rivolto alle offerte televisive. Tanti gli speciali, le edizioni straordinarie dei tg, per non parlare delle ormai mitologiche maratone di Enrico Mentana.Ci sono poi le all-news che questi appuntamenti li attendono come il pane dopo giorni di digiuno. Se Rai News ha vissuto costantemente di luce propria, con approfondimenti e collegamenti ‘esclusivi’, lo stesso ...

Paolo Becchi a Di Maio e Casaleggio : "La Rete decReterà le sorti del governo? Ma chissà se Mattarella accetta" : "Non è detto che il suicidio che ha proposto Grillo vada in porto. Viene lasciata agli attivisti la possibilità di opporsi votando sulla piattaforma Rousseau". Paolo Becchi aggiorna lo stallo sulla crisi di governo, che vede due forze politiche - Pd e M5s - alle prese con un matrimonio non solo cont

Massimo Giletti a TvBlog : Fra Cardinali e Badesse alla domenica io farò il pRete di periferia. Sul governo giallo-verde dico che... : Le vacanze stanno finendo e la televisione sta lentamente risvegliandosi e con lei anche i suoi protagonisti. Oggi qui su TvBlog c'è uno degli alfieri del nostro piccolo schermo, da due anni accasato a La7 con il suo programma di informazione Non è l'Arena. E' Massimo Giletti ospite oggi qui su TvBlog. L'estate sta finendo, come direbbero i Righeira, che estate è stata per Massimo Giletti ?prosegui la letturaMassimo Giletti a TvBlog: Fra ...

Luca Ricolfi avverte Zingaretti e Di Maio : "Attenti - se fate un governo assieme - verRete presto sostituiti" : "Il terrore di non essere rieletti mi pare l'unica vera bussola dei nostri parlamentari". Luca Ricolfi - sociologo, insegna Analisi dei dati all'Università di Torino e presiede la fondazione David Hume - è convinto che non si tornerà al voto. La conseguenza allora pare chiara: un governo giallorosso

Incendi in Amazzonia : “dove il governo non arriva interviene Dio” - la speranza e la preghiera di un pRete diventata virale sui social : “Fratelli e sorelle, sono padre Luis Miguel della foresta amazzonica, sto scrivendo questo messaggio per chiedere preghiera e aiuto urgente. Provo immenso dolore per ciò che sta accadendo nella Chiquitanía. Ho vissuto il fuoco nella mia città ed è molto doloroso, e so che anche molti lo avranno superato, quindi chiedo di unirci in preghiera affinché Dio invii la pioggia in Amazzonia“. E’ questo il testo dell’accorato ...

Nuovo governo - Quirinale pRetende chiarezza. Fonti M5s : avanti con il dialogo : Sergio Mattarella ha fatto sapere che la crisi deve essere breve e che i 5 Stelle devono essere chiari sull’accordo con il Pd. La nota del Movimento: «Il dialogo deve andare avanti»

Nuovo governo - la trattativa si complica : il Quirinale pRetende chiarezza : Sergio Mattarella ha già fatto sapere che la crisi deve essere breve e che i 5 Stelle devono essere chiari sull’accordo con il Pd. In questi minuti Di Maio sta riunendo i capigruppo di commissione

Governo : Conte - ‘da dopo europee - Salvini alla ricerca di pRetesto per crisi’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “dopo le europee il ministro dell’Interno ha messo in atto un’azione di progressivo distacco dal Governo ” con la “costante ricerca di un pretesto per giustificare la crisi di Governo e il ritorno alle urne”. Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. L'articolo Governo: Conte, ‘da dopo europee, Salvini alla ricerca di pretesto per crisi’ sembra essere il primo su ...