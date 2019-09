Morte figlio Cafù | i messaggi di cordoglio dal mondo del calcio

Dramma Cafu - il cordoglio della Roma per la Morte del figlio maggiore : “La Roma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafù e alla sua famiglia in questo momento di dolore”. Così, su Twitter, la società giallorossa. L’ex terzino della Roma e del Milan, nonché due volte campione del mondo con la maglia del Brasile, è stato colpito da un gravissimo lutto. Danilo, il figlio maggiore dell’ex fuoriclasse verdeoro, è morto per un infarto mentre giocava a calcio nel giardino di casa a ...

Siena - donna di 84 anni picchiata a Morte nel suo letto : sospettato il figlio 45enne con problemi di alcolismo : Una donna di 84 anni è stata uccisa di botte nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena, nella notte tra il 2 e il 3 agosto. Secondo quanto riferiscono i Carabinieri intervenuti sul posto, l’anziana signora, Marisa Tosoni, sarebbe stata picchiata fino alla morte. Il cadavere è stato trovato nel letto dell’abitazione, una villetta con giardino, chiamata “Villa Cristina”, al numero 14 della strada provinciale 21. Le ...

Il figlio di Robin Williams : La Morte di mio padre è stato un trauma : Zak Williams non ha retto l'onda emotiva del suicidio del padre ed è caduto in un vortice di depressione e autodistruzione, da cui ora è uscito. Oggi aiuta altre persone mentalmente fragili. A diversi anni dalla morte di suo padre, avvenuta per suicidio nel 2014, il figlio di Robin Williams ha deciso di parlare e di raccontare come ha vissuto quell'episodio così traumatico. Zak Williams, figlio primogenito che l'attore ha avuto con ...

Il padre di Simon Gautier : “Cinque domande ai PM sulla Morte di mio figlio” : “Perché, dove, come e a che ora è morto Simon? Perché la telefonata al 118 non ha permesso di geolocalizzarlo? Perché il 118 non l’ha aiutato a geolocalizzarsi da solo? Perché il 118 ha chiuso la telefonata? E infine, perché i soccorsi sono stati mobilitati con grande ritardo?“: queste le 5 domande, secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, che Dominique Gautier, padre di Simon, ha consegnato al procuratore di Vallo ...

Tenta di rapire il figlio affidato alla comunità : la donna è già indagata per la Morte della madre : A Mazara del Vallo la madre porta via il bambino di 10 anni dopo aver aggredito l’educatrice sul pulmino

Le liti nel governo sul decreto giustizia e la Morte del figlio di bin Laden : DALL'ITALIA Ancora liti nel governo sul decreto giustizia di Bonafede. Nel momento in cui questo giornale va in stampa è ancora in corso il Consiglio dei ministri sul provvedimento. In mattinata Salvini aveva definito la riforma “acqua fresca”. La risposta di Di Maio: “Nessuno blocchi un testo ep

Il padre che ha causato la Morte del figlio per una diretta Facebook guidava sotto cocaina : Il sospetto degli inquirenti è diventato certezza dopo l'esame tossicologico: Fabio Provenzano, il padre di 34 anni che la sera dello scorso 12 luglio, mentre era alla guida della sua Bmw 320 sull'A29 Palermo Mazzara Del Vallo, facendo una diretta Facebook ha causato un incidente che ha ucciso suo figlio, aveva assunto cocaina. Provenzano è risultato positivo al livello 2 del test eseguito a margine dell'indagine della Polizia Stradale su ...

Pallanuoto - Mondiali 2019. Campagna : “Cuore e determinazione - siamo in semifinale : ora partita della Morte con l’Ungheria”. Figlioli : “Cuore a 180 battiti” : L’Italia ha sconfitto la Grecia per 7-6 e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2019 di Pallanuoto, gli azzurri si sono imposti in volata a Gwangju (Corea del Sud) e si sono guadagnati il diritto di affrontare l’Ungheria nel match che spalanca le porte dell’atto conclusivo della rassegna iridata. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti ai microfoni della Rai. SANDRO Campagna: “Una partita ...

Accoltella a Morte la moglie e chiama il figlio : "Ho ucciso tua madre" : E' successo a Modena, dove un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 77 per poi confessare il delitto al figlio. All'arrivo...