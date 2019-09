I cambiamenti climatici ci stanno rovinando anche la salute mentale | aumentano ansia e

Come cambia il territorio - cambiamenti climatici e sviluppo : strumenti di supporto all’adattamento locale : Lunedì 16 settembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’Hotel Ariston di Paestum (Sa), si terrà il convegno dal titolo “Come cambia il territorio. cambiamenti climatici e sviluppo: strumenti di supporto all’adattamento locale”, promosso dalla Fondazione CMCC, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata MTN Company, ed il patrocinio del Parco Archeologico di Paestum, il Comune di Capaccio, l’Ordine ...

cambiamenti climatici - in India due anni di catastrofi. Quando la ‘sfiga’ ci vede benissimo : Mentre negli Stati Uniti l’uragano Dorian sta colpendo la Carolina del Nord, spinto da una potente “tromba” mediatica, l’impatto del monsone sul subcontinente Indiano fa meno notizia, ma non meno danni. Piogge monsoniche di estrema intensità si sono abbattute sull’India per il secondo anno consecutivo, causando la fuga di milioni di persone dalle loro case e provocando, a partire da maggio, oltre mille vittime. Il fenomeno ha ...

cambiamenti climatici - un servizio per la riduzione del rischio disastri in Europa sulla base dei dati Copernicus : Copernicus è il principale programma di osservazione terrestre dell’Unione Europea che osserva ed esamina il nostro pianeta e l’ambiente a favore dei cittadini. Copernicus “fornisce informazioni autorevoli sul clima del passato, del presente e del futuro, così come strumenti per permettere strategie di mitigazione e adattamento ai Cambiamenti climatici”, si legge sul suo sito. Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio ...

cambiamenti climatici - esperto : “Nei prossimi 10 anni il permafrost rischia di sparire del tutto” : “La situazione è critica, abbiamo passato la soglia di stabilità: negli ultimi due anni infatti il permafrost ha iniziato a sciogliersi ovunque nella nostra regione. Se il trend continua di questo passo nei prossimi 10 anni il permafrost rischia di sparire del tutto“: lo ha dichiarato all’ANSA Serghei Zimov, esperto russo di permafrost e condirettore, insieme al figlio Nikita, della stazione di ricerca nord-orientale della ...

La digitalizzazione per affrontare i cambiamenti climatici : Elena Verdolini tra i vincitori ERC per un progetto ambizioso e innovativo : Due sfide cruciali per le nostre società, tre tecnologie digitali all’avanguardia, il rapporto tra digitalizzazione e decarbonizzazione: la ricercatrice CMCC Elena Verdolini, considerata fra i ricercatori migliori, più originali e innovativi d’Europa, è stata appena premiata per il progetto 2D4D – Disruptive Digitalization for Decarbonization. Ricercatrice presso EIEE (RFF-CMCC European Institute on Eonomics and the Environment), ...

cambiamenti climatici - ONU : tempeste catastrofiche e fino a 280 milioni di sfollati entro il 2100 : In base alle anticipazioni di un nuovo rapporto sul clima dell'Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite, entro il 2100 potrebbero esserci fino a 280 milioni di sfollati provocati dal riscaldamento globale. Si stimano tempeste e alluvioni dalle cento alle mille volte più devastanti di quelle attuali, e potrebbe sciogliersi oltre il 30% del permafrost. Ciò liberebbe in aria milioni di tonnellate di anidride ...

Università di Vienna : i cambiamenti climatici influenzano le alluvioni in Europa : Il cambiamento climatico, cioè il fenomeno più preoccupante del nostro secolo, sta influenzando le alluvioni in Europa, rendendole sempre più devastanti, soprattutto nel nord-ovest. Questo è quanto emerge da uno studio dell'Università di Vienna, pubblicato sulla rivista Nature, che ha coinvolto 35 gruppi di ricerca di 24 Paesi europei. Gli studiosi, per arrivare a questa sconvolgente scoperta, hanno confrontato i dati raccolti tra il 1960 e il ...

I cambiamenti climatici non sono dovuti all’uomo moderno : abbiamo iniziato a modificare il clima 10.000 anni fa : L’uomo ha iniziato a modificare ambiente e clima molto prima di quanto si pensi: tutto è cominciato 10.000 anni fa, secoli prima dell’avvento dell’agricoltura intensiva. A giungere a questa conclusione sono stati i Big Data relativi al periodo compreso fra 10.000 e 170 anni fa, raccolti grazie al progetto ArchaeoGLOBE con il contributo di 255 ricercatori in tutto il mondo tra cui anche 5 italiani. Pubblicata sulla rivista ...

cambiamenti climatici - tra poco ci sarà il terzo sciopero globale. Le priorità della Sardegna però sono altre : poco più di un anno fa una ragazza è uscita di casa in Svezia, un venerdì, e da sola è andata di fronte al parlamento per protestare contro i governi perché non fanno nulla contro il cambiamento climatico. Greta Thunberg ha innescato l’interesse e l’impegno di decine di milioni di giovani in tutto il mondo. Non importa che sia stata lei o chiunque altro, l’importante è che oggi in tutto il mondo migliaia di organizzazioni di giovani abbiano ...

Ondate di calore nelle profondità del Mediterraneo : cambiamenti climatici uccidono gli animali : Un team di ricerca francese del Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM) dell'Università di Tolosa ha misurato le Ondate di calore che si sono verificate nel Mar Mediterraneo negli ultimi 35 anni. In profondità sono stati registrati aumenti di temperatura superiori ai 2° centigradi rispetto alla media, in grado di uccidere la fauna marina, alterare gli equilibri ecologici e abbattere gli stock ittici.Continua a leggere

La Groenlandia - simbolo dei cambiamenti climatici : dall’antica terra verde all’attuale scioglimento dei ghiacciai : La Groenlandia è l’isola più grande del mondo, nella quale la popolazione vive in condizioni estreme: un manto di ghiaccio occupa l’84% della superficie, rendendo l’intervento umano possibile soltanto nelle zone costiere. La storia di questa massa continentale, tre volte più estesa dell’Australia, vanta un’influenza di varie popolazioni, dovuta alle ondate migratorie provenienti dall’America fin dal 2500 ...

cambiamenti climatici - Mazzocca : “Che fine ha fatto il nostro Piano di adattamento?” : “Negli ultimi mesi – spiega l’architetto Mario Mazzocca, Presidente dell’Associazione ‘Rete Abruzzo’ – la stampa nazionale ha finalmente intensificato l’informazione sugli effetti dei Cambiamenti climatici, complici alcuni eventi macroscopici: dallo scioglimento di 11 miliardi di tonnellate di ghiaccio in un solo giorno (Groenlandia), agli oltre 400 incendi che stanno devastando le grandi foreste del ...

cambiamenti climatici : Harvard tenterà di mitigare il riscaldamento globale attraverso la geoingegneria solare : Che cos’è il tanto discusso Stratospheric Controlled Perturbation Experiment? Si tratta di un esperimento di alterazione artificiale del clima terrestre. C’è chi è preoccupato per via di tutto questo, ma c’è anche chi non ci trova nulla di male e anzi sostiene “che il clima lo stiamo già modificando artificialmente con le massicce emissioni di gas serra“. L’Università di Harvard ha deciso di intervenire ...

cambiamenti climatici - il Mediterraneo ora fa paura : si rischiano 57 cm in più entro il 2100 : Quattro ricercatori italiani di istituti del Bel Paese ed esteri hanno stimato che il livello del Mediterraneo, in media, potrebbe salire fino a 20 centimetri entro il 2050 e fino a 57 centimetri entro il 2100. A Venezia l'innalzamento dell'acqua catalizzato dai Cambiamenti climatici e da altri fattori potrebbe superare gli 80 centimetri.Continua a leggere