EMUI 10 con Android 10 è qui | aperte le registrazioni alla beta per la serie Huawei P30

Migliora EMUI 9.1 su Huawei Mate 10 Pro con la B306 i primi di settembre : quasi 4 GB di patch : Altra giornata importante per chi attende nuove patch a bordo di smartphone diventati popolari in Italia con il trascorrere dei mesi, come si potrà notare oggi 4 settembre a proposito del cosiddetto Huawei Mate 10 Pro. In particolare, va segnalata la disponibilità dell'aggiornamento B306 per tutti coloro che sono ansiosi di vedere evolvere uno smartphone che ancora oggi si difende alla grande dal punto di vista hardware. Questo, nonostante ...

Tabella di marcia EMUI 10 a settembre 2019 : smartphone Huawei e Honor con rilascio al via : Su quali smartphone Huawei e Honor EMUI 10 arriverà nel giro di pochi giorni e comunque entro la fine del mese di settembre nella sua prima versione beta? Nel corso della conferenza HDC di agosto degli sviluppatori, il produttore cinese ha fornito una sua pianificazione per il rilascio del prezioso aggiornamento ma in queste ore ha nuovamente confermato le prossime mosse per la sua strategia software. Come sottolinea anche Huawei Central, ...

Primi riscontri per Huawei P10 con EMUI 9.1 e tempi di uscita in Italia per gli esclusi : Ci sono alcune informazioni interessanti che possiamo prendere in esame oggi 28 agosto per quanto riguarda lo sviluppo software di uno smartphone ancora molto popolare in Italia, come il cosiddetto Huawei P10. Domenica scorsa, più in particolare, vi abbiamo preannunciato l'avvio della distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1 per chi dispone della versione no brand nel nostro Paese. Rollout che, come si poteva facilmente prevedere, procede ...

Selfie ad altissimi livelli con Huawei P30 e P30 Pro : la B193 fa evolvere EMUI 9.1 e la fotocamera : Sono indicazioni molto interessanti quelle che stiamo ottenendo in questi giorni per quanto riguarda Huawei P30 e P30 Pro, in riferimento al modo in cui viene sviluppata EMUI 9.1. A partire da oggi 28 agosto, infatti, viene segnalata anche in Italia la disponibilità di un aggiornamento che potrebbe fare effettivamente la differenza per chi ha deciso di acquistare i due top di gamma che hanno visto la luce nello scorcio iniziale del 2019. Occhio ...

Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI : Huawei P30 e P30 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento dell'EMUI, con patch di sicurezza di agosto 2019 e Night Mode anche per i selfie. L'articolo Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI proviene da TuttoAndroid.

Via libera anche per Huawei P10 Plus brandizzato con EMUI 9.1 : dal 24 agosto sui TIM e Tre : Weekend ricco di spunti interessanti per gli utenti che si sono assicurati un Huawei P10 Plus in due anni abbondanti di vendite. Dopo avervi riportato la notizia della distribuzione via OTA dell'aggiornamento con EMUI 9.1 con articolo specifico, secondo quanto emerso ad inizio settimana coi modelli no brand, oggi 24 agosto ci sono buone notizie anche per coloro che hanno deciso di puntare su modelli brandizzati. Contrariamente a quanto avviene ...

EMUI 10 con Android Q arriverà sui due Huawei P30 anche in Europa : Nelle scorse ore un tweet della divisione inglese di Huawei preannuncia che a breve gli attuali modelli top di gamma dell'azienda riceveranno EMUI 10 L'articolo EMUI 10 con Android Q arriverà sui due Huawei P30 anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

La serie HONOR 9X riceve il nuovo aggiornamento dell’EMUI con Ark Compiler e altri miglioramenti : La serie medio range premium HONOR 9X stanno ricevendo un nuovo aggiornamento dell'interfaccia EMUI 9 che aggiunge Ark Compiler e altre ottimizzazioni del sistema. Ark Compiler porta un miglioramento delle prestazioni del sistema, mentre le altre migliorie riguardano l'ottimizzazione della fotocamera e le impostazioni di visualizzazione per garantire una migliore esperienza di gioco. L'articolo La serie HONOR 9X riceve il nuovo aggiornamento ...

Immortale Huawei Mate 9 con EMUI 9.1 : aggiornamento anche in Italia dal 18 agosto : Arriva un segnale davvero importante in queste ore per coloro che sono ancora in possesso di un Huawei Mate 9. A tre anni dal loro arrivo sul mercato, infatti, anche qui in Italia possiamo iniziare a toccare con mano l'aggiornamento caratterizzato dalla presenza di EMUI 9.1. Una svolta inaspettata fino a poche settimane, quando le prime fonti in Rete hanno iniziato a parlare del rollout globale dell'upgrade, come vi abbiamo prontamente ...

Huawei Mate 9 riceve la EMUI 9.1 con le patch di luglio : rollout in corso anche in Italia : Il numero di build che la identifica è 9.1.0.252(C432E7R1P8) mentre il "peso" supera i 3 GB, giustificati dal gran numero di novità L'articolo Huawei Mate 9 riceve la EMUI 9.1 con le patch di luglio: rollout in corso anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Cinque giorni con EMUI 9.1 su Huawei Mate 20 Lite : attenzione alla batteria : Sono trascorsi ormai Cinque giorni dal rilascio dell'aggiornamento con EMUI 9.1 per coloro che in Italia hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite a quasi un anno dal suo lancio sul mercato. Come spesso avviene in queste circostanze, non mancano i riscontri (in alcuni casi anche piuttosto dettagliati) sull'impatto che l'upgrade ha avuto in termini di batteria. Come stanno realmente le cose oggi 17 agosto? Cerchiamo di fare ordine su ...

Colpa di scena Huawei Mate 20 : EMUI 10 dal 10 settembre con i P30 - ma in Cina : In precedenza vi avevamo annunciato che la serie dei Huawei Mate 20 avrebbe iniziato a ricevere EMUI 10 in versione beta dalla fine di settembre, dando precedenza all'ammiraglia top di gamma della serie P, i Huawei P30, per i quali il programma sarebbe partito l'8 settembre (cosa che stava in piedi, trattandosi di terminali più giovani). Discorso diverso va fatto per i Huawei Mate 30 in presentazione il prossimo 19 settembre, equipaggiati ...

Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 iniziano a ricevere il DC Dimming con la EMUI 9.1.0.135 : Huawei continua a rilasciare aggiornamenti per Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro e l'ultimo arrivato oggi porta con sé la funzionalità DC Dimming. L'articolo Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 iniziano a ricevere il DC Dimming con la EMUI 9.1.0.135 proviene da TuttoAndroid.