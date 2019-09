Usa contro greggio via mare Iran-Siria

Nuove sanzioni Usa allaper centinaia di milionivarie aziende, navi e persone ritenute coinvolte in vendite di petrolio, gestite dai Pasdaran (militariiani, Ndr). Tra i 10 individui colpiti Rostam Qasemi, ex ministroiano per il petrolio e suo figlio. Nella lista nera anche sussidiarie di una società indiana con interessi legati alla Adrian Darya, la petrolieraiana sospettata di trasportareper lae bloccata dalle autorità britanniche al largo di Gibilterra nel mese di luglio.(Di mercoledì 4 settembre 2019)