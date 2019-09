Sigaretta elettronica | un altro morto negli Stati Uniti «Fatale una malattia

I misteriosi malesseri da Sigaretta elettronica : Negli Stati Uniti aumentano i ricoveri per seri problemi polmonari ma i medici non hanno ancora chiare tutte le cause, racconta il New York Times

Maddie - in coma a 18 anni per una malattia rara ai polmoni : “Colpa della Sigaretta elettronica” : Una ragazza americana di 18 anni è finita in coma a causa di un grave danno polmonare. polmonite eosinofila acuta è la patologia diagnosticale dal medico, secondo il quale la causa è ascrivibile alla sigaretta elettronica di cui la giovane ha fatto uso "ogni giorno per tre anni".Continua a leggere

Der Spiegel : “Soldi di Pfizer contro la Sigaretta elettronica per continuare a vendere farmaci e prodotti antifumo” : Il colosso farmaceutico Pfizer ha donato “milioni di euro” per finanziare campagne e associazioni contro la sigaretta elettronica. La e-cig infatti rappresenta una minaccia per i suoi ricavi di oltre 2 miliardi di dollari legati alla vendita di prodotti antifumo, che includono gomme da masticare, farmaci e cerotti. A rivelarlo è un’inchiesta dello Spiegel che dimostra come la società americana, abbia sostenuto l’Alleanza ...

Sigaretta elettronica - colosso farmaceutico Pfizer accusato di finanziare campagne contro le e-cig : Da un'inchiesta giornalista dello Spiegel, il principale quotidiano tedesco, sarebbe emerso un flusso di denaro da parte delle case farmaceutiche volto a sostenere campagne contro le sigarette elettroniche. Le ragioni sarebbero di tipo economico; le e-cig, infatti, aiutano a smettere di fumare le sigarette tradizionali, ma costano molto meno dei prodotti contro la dipendenza da nicotina come cerotti, spray e gomme da masticare.

Usa - primo caso al mondo di morte da Sigaretta elettronica : crisi respiratoria fatale : Arriva dagli Stati Uniti la notizia della prima vittima al mondo della sigaretta elettronica: a darne comunicazione ufficiale sono stati i Cdc di Atlanta, 'Centers for Control Deseas', ovvero Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Un paziente giovane, di cui però non sono stati resi noti identità ed età, è morto a seguito di una crisi respiratoria provocata dall'abitudine a 'svapare'. Tra i ragazzi l'uso della sigaretta ...

Perché si parla del “primo morto per Sigaretta elettronica”? : Un uomo è morto in Illinois per gravi problemi respiratori e decine di altre persone che usavano sigarette elettroniche hanno avuto sintomi simili: ma è presto per trarre conclusioni definitive

