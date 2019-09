Overwatch sbarcherà su Switch il prossimo mese

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Grazie ad un leak relativo agli annunci del Nintendo Direct di questa sera abbiamo scoperto che l'hero shooter di Blizzardsarà disponibile anche su Nintendoa dal.Già in passato sono emersi in rete alcuni indizi che portavano in questa direzione, ad esempio unfa il noto rivenditore Amazon si è lasciato sfuggire informazioni riguardanti una custodia pertargata, mentre il leak più recente riguarda la data di uscita del gioco, attesa per il 19 ottobre.è stato pubblicato su PC e console già qualche anno fa, tuttavia da allora è stato aggiornato costantemente con nuove mappe, modalità, eventi, personaggi e molto altro ancora."Unisciti alla lotta per il futuro nel vincitore del premio 'Miglior gioco continuativo' dei Game Awards. Prendi il tuo posto nel mondo die scegli il tuo eroe tra soldati, scienziati, ...

