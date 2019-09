Italiani e sesso | più metodi naturali e lezioni dalla tenera età

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Crescono ifra i contraccettivi utilizzati, si abbassa l’età ideale in cui seguiredi educazione sessuale e cala chi ammette il tradimento. Per la VI edizione della Settimana del benessere sessuale, in programma dal 28 settembre al 5 ottobre 2019 in tutta Italia, la Federazione italiana di sessuologia scientifica (Fiss) ha condotto un’indagine sulle abitudini e le preferenze deglia letto. Questa volta la Federazione ha distribuito lo stesso questionario del 2015 con l’obiettivo di fare un confronto. A CHI CHIEDO AIUTO. Alla domanda ‘se il partner non vuole avere rapporti sessuali, qual è il comportamento che adotta prevalentemente?’, oltre il 51% ha risposto che ‘cerca di parlarne col partner’ in linea con il risultato di quattro anni fa. La percentuale più alta a seguire è rappresentata da chi sceglie di fare finta di niente ...

LITTORIOFELTRI : RT @nicole287lulu: Proprio ora che poteva dedicarsi con calma a ridurre le #accise, aprire i bordelli e con le tasse delle operaie del sess… - alessiaesse : RT @nicole287lulu: Proprio ora che poteva dedicarsi con calma a ridurre le #accise, aprire i bordelli e con le tasse delle operaie del sess… - nicole287lulu : Proprio ora che poteva dedicarsi con calma a ridurre le #accise, aprire i bordelli e con le tasse delle operaie del… -