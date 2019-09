Fonte : blogo

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Terz'ultimo appuntamento con Io e Te - versione daily -pomeriggio su Rai 1 dalle 14 alle 15:40. Il programma condotto da Pierluigi Diaco ritorna in onda dopo una pausa forzata dalla trasmissione in diretta del match di qualificazioni agli Europei di calcio femminile 2021 Georgia - Italia che, rispetto al giorno prima, ha fatto perdere circa 2 punti percentuali di share alla fascia oraria presenziata dal conduttore e giornalista: Lunedì Io e Te ha totalizzato una media di 1.376.000 telespettatori e 10.56% di share mentre la partita, ieri è stata vista da 1.013.000 e l'8,34%.Si preannuncia un appuntamento interessante anche per l'ospite che Diaco accoglierà in studio: Lorella Cuccarini. La conduttrice curiosamente riunirà una coppia che ha lavorato insieme per la Domenica IN delle edizioni 2011/12 e 2012/13.dia Io e Te (...

atuttatv : #4settembre Ospite di @pierluigidiaco nel salotto di #ioete un volto storico della tv italiana @pippobaudo49 h 14.… - see_lallero : Intervento di Pippo Baudo oggi a Io e Te (Anteprima Blogo) - tvblogit : Intervento di Pippo Baudo oggi a Io e Te (Anteprima Blogo) -