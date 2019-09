Giuseppe Conte | sondaggio Ixé | fiducia a livelli record | anche tra gli elettori Pd Le

Giuseppe Conte - la compagna paparazzata al mare con sua figlia : Giuseppe Conte è impegnato con il programma del nuovo governo e intanto la sua compagna Olivia Paladino è al mare con la figlia Eva. La First Lady, scrive il settimanale Chi, è...

Giuseppe Conte - la fidanzata Olivia paparazzata al mare in ottima forma : Giuseppe Conte, Chi pubblica le foto della sua fidanzata, Olivia Paladino: ecco chi è la donna ‘segreta’ che sta al fianco del premier Ore frenetiche nei palazzi della politica romana, dove il premier Giuseppe Conte è impegnato nella formazione del nuovo Governo che dovrebbe essere a tinte giallorosse. Mentre tutti i riflettori sono puntati su […] L'articolo Giuseppe Conte, la fidanzata Olivia paparazzata al mare in ottima ...

Olivia Paladino : ecco la fidanzata di Giuseppe Conte. Fisico da svenire e curve perfette : Mentre il premier Giuseppe Conte è impegnato nella formazione del nuovo governo, il settimanale Chi ha immortalato la sua bellissima compagna al mare, precisamente a Ponza. Si tratta di Olivia Paladino, figlia di Cesare Paladino, padrone dell’hotel Plaza e dell’attrice svedese Ewa Aulin. Bionda, bellissima, è lei la donna che ha fatto capitolare Conte con il suo fascino. Olivia ha trascorso gran parte dell’estate nella casa di ...

Giuseppe Conte - la compagna Olivia Paladino al mare con la figlia : Olivia Paladino, la compagna del premier Giuseppe Conte, è stata sorpresa a Ponza mentre si concede qualche momento di relax con la figlia Eva. Giovane, chic e molto schiva, la “first lady”, figlia di Cesare Paladino, proprietario del Grand Hotel Plaza di Roma, e dell’attrice svedese Ewa Aulin, ha trascorso gran parte dell’estate nella casa di famiglia vicino a Roma (per non lasciare a lungo il compagno, alle prese con la ...

Giuseppe Conte vuole Vasco Errani alle Politiche regionali : con l'inciucio M5s-Pd tornano le coop rosse : Tutta la partita Cinque Stelle-Pd si gioca sulle poltrone. Dovrebbero - fino a prova contraria - essere otto per i dem e otto per i grillini. La vera sfida però è ottenere la maggioranza in Senato. È qui che il futuro esecutivo giallorosso è in bilico in cerca di voti. Contando i loro numeri, la sog

7 bufale su Giuseppe Conte : (foto: Ivan Romano/Getty Images) Come nella più classica delle frasi fatte, quelle che stiamo vivendo sono giornate decisive per la politica italiana: il premier dimissionario (nonché probabile futuro premier) Giuseppe Conte è impegnato nella formazione di un nuovo esecutivo, che nello specifico potrebbe godere dell’inedito appoggio politico congiunto di Partito democratico e Movimento 5 stelle. Tuttavia – distogliendo l’attenzione ...

Giuseppe Conte - l'appello disperato agli elettori M5s : "Non votatemi contro". E attacca Di Maio e Salvini : "I cittadini chiedono di non distrarci". Giuseppe Conte esordisce così nel suo "discorso alla nazione", il video da Palazzo Chigi pubblicato in diretta su Facebook per chiedere ufficialmente il sostegno degli elettori del M5s, che nelle prossime ore voteranno sulla piattaforma Rousseau per dire sì o

Giuseppe Conte si appella agli elettori di Rousseau : Un chiaro appello agli iscritti M5S che domani saranno chiamati a votare su Rousseau se dar vita a un governo tra grillini e Partito Democratico: Giuseppe Conte con un video su Facebook parla direttamente ai sostenitori 5 Stelle chiedendo loro, in sostanza, di votare sì al nuovo progetto di Governo con i dem: “Non lasciamo le idee dentro al cassetto, è una opportunità per il Paese che vogliamo. Possiamo riformare ...

Giuseppe Conte - pronto un video. L'annuncio a sorpresa di Mentana : sconcerto in diretta - viene giù tutto? : "Da Palazzo Chigi mi dicono che a breve Giuseppe Conte pubblicherà un video". Intorno alle 18.35 Enrico Mentana dà L'annuncio a sorpresa alla MaratonaMentana su La7. Nessuna indiscrezione, ma molta perplessità in diretta, al limite dell'incredulità. Il vertice tra il premier incaricato e i capigrupp

M5s - vertice con Luigi Di Maio : "Giuseppe Conte dovrà tenere conto del voto su Rousseau" : Tutto in bilico in attesa di Rousseau. È il messaggio che trapela da fonti presenti all'incontro di questa mattina 2 settembre a Palazzo Chigi con Luigi Di Maio. Il capo politico del M5S ha voluto incontrare ministri e sottosegretari del Movimento per ringraziarli del lavoro svolto negli ultimi 14 m

Gianni Letta e l'incontro con Giuseppe Conte : Forza Italia si immola per l'inciucio? : Gianni Letta ha incontrato Giuseppe Conte a margine delle esequie del cardinal Achille Silvestrini in Vaticano. Un faccia a faccia fatale per le sorti del nuovo governo giallorosso, che brama per ottenere, in particolare in Senato, i numeri forzisti. D'altronde la rottura del vecchio centrodestra è

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - l'incontro finisce in rissa : urla e grida. Tensione alle stelle : Giuseppe Conte resiste sui due vicepremier: "Con Luigi Di Maio dentro si stabilizzerebbe il governo e il mio ruolo, a tutto vantaggio del Pd". Con il grillino al suo fianco, è il ragionamento, riuscirebbe a tenersi fuori dalla dialettica quotidiano con il Pd. Eppure, rivela La Stampa in un retroscen