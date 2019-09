Filippine | donna fermata in aeroporto a Manila | aveva un neonato di sei giorni in valigia

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Un caso di cronaca abbastanza particolare giunge dalle, dove nelle scorse gli agenti dell'Ufficio immigrazione dell'internazionale dihanno fermato una, le cui generalità non sono state diffuse. La stessa, secondo quanto riferiscono i media internazionali,undi soli seinascosto in una. La scoperta è avvenuta quando la, una 43enne originaria degli Stati Uniti, si è recata al controllo bagagli poiché doveva imbarcarsi su un volo diretto all'estero. La signora stava infatti lasciando il Paese: provvidenziale è stato l'intervento dei militari, che si sono accorti subito che qualcosa non quadrava. La signora ha dichiarato che il bimbo è suo nipote Non appena gli agenti hanno trovato l'infante nel bagaglio hanno subito voluto vederci chiaro. La, per giustificare il possesso del piccolo, ha riferito di essere sua zia, ...

