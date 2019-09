È nato il governo Conte bis | ecco la lista dei ministri

Salvini all'opposizione : "Governo indegno nato tra Parigi e Berlino. Ma alla fine vinceremo noi" : “Un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato”. Così Matteo Salvini, in una nota arrivata subito dopo la lista dei ministri comunicata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Lavoriamo - assicura il leader della Lega - come e più di prima, non potranno scappare dal giudizio degli Italiani troppo a ...

Governo - Delrio : «Non farò il ministro». Terminato il tavolo sul programma. Oggi Conte al Colle : «Abbiamo fatto un ottimo incontro. Abbiamo messo a punto un programma molto serio e condiviso». Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al termine del tavolo sul programma a...

Governo Conte 2 - terminato il tavolo con i capigruppo. Delrio : “Lavoro su programma finito. Squadra ministri? Parlato di rinnovamento - non ci sarò”. Oggi il premier al Colle per sciogliere la riserva – DIRETTA : Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. Oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo esecutivo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Il ...

Colpa di Renzi se il governo giallorosso non è nato prima - dice in sostanza D'Alema : “Quello che si apre oggi è un processo politico difficile, che ha bisogno di una grande discontinuità non solo rispetto al primo governo Conte. Ma anche rispetto ai governi precedenti”. Parla così Massimo D'Alema in un'intervista al Corriere della Sera. E nel ritornare con il pensiero al giorno dopo le elezioni del 4 marzo 2018 dice: “Il M5s, che aveva vinto le elezioni ma non era autosufficiente in Parlamento, aveva individuato nell'alleanza ...

Governo : terminato vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD : AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Dopo l’incontro con i capigruppo, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, sarebbe in riunione con due esponenti del Partito Democratico, gli ex ministri Dario Franceschini e Andrea Orlando, e con il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli. In separata sede, invece, Andrea Marcucci e Graziano Delrio (PD) hanno lavorato con Francesco D'Uva e Vincenzo Spadafora (M5S).AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - E' ...

Governo : terminato incontro Conte con delegazioni Pd-M5S : Roma, 2 set. (AdnKronos) – E’ terminato l’incontro a palazzo Chigi tra il premier incaricato Giuseppe Conte e le delegazioni di Pd e M5S. L'articolo Governo: terminato incontro Conte con delegazioni Pd-M5S sembra essere il primo su SPORTFAIR.

M5s - il senatore Di Nicola : “Ecco perché dirò Sì al governo Conte 2 e mi fido del voto sulla piattaforma Rousseau” : E’ stato tra i primi a difendere la linea di Beppe Grillo e a chiedere di far partire un dialogo con il Partito democratico. Oggi, a meno di 24 ore dalla consultazione sulla piattaforma Rousseau, il senatore M5s Primo Di Nicola annuncia che voterà Sì al governo Conte 2. “sulla base di un contratto condiviso abbiamo governato con una Lega francamente indigeribile“, dice a ilfattoquotidiano.it, “non vedo perché non si possa ...

Governo - Bonafè e Morra intervistati da Gomez. L’eurodeputata Pd : “Ci sia cambio dei protagonisti. Soprattutto tra i dem”. Il senatore M5s : “E’ da meschini se fallisce per le poltrone” : Per la democratica Simone Bonafè è “un’operazione ad altissimo rischio” e perché riesca, “serve un’azione riformatrice efficace e un cambio dei protagonisti“. “Soprattutto nel Partito democratico”. Per il 5 stelle Nicola Morra, come ha detto Beppe Grillo, “è una possibilità da non farsi scappare” e “se il progetto fallirà per poltrone o posti sarà per meschinità dell’animo ...

Governo - Vespa : 'Sul Pd pressioni di Usa - Ue e Chiesa - a Bruxelles è tornato il sorriso' : L'Italia attende di sapere come si evolveranno le cose tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. L'irrigidimento di Di Maio rispetto alla necessità che i dem considerino imprescindibili i punti della politica grillina è stato visto come uno sgradito ultimatum dagli esponenti del maggiore partito di centro-sinistra. Su quello che è stato l'atteggiamento del Pd che, inizialmente, vedeva come il fumo negli occhi un'alleanza con l'universo ...

Governo - terminato il vertice Conte-Pd-M5S : "Fatti passi in avanti" : È terminato il nuovo vertice tra la delegazione del Pd, quella del Movimento 5 Stelle e lo stesso Giuseppe Conte. L'incontro era stato programmato per questa mattina alle ore 9:30, ma poco prima dell'inizio era stato rinviato alle 12. Nell'attesa di incontrare le delegazioni dei due partiti Giuseppe Conte si è recato al Quirinale per un colloquio con il Capo dello Stato.Il rinvio del vertice e il successivo colloquio tra Conte e Mattarella ha ...

GOVERNO CONTE-BIS?/ M5s-Pd - dietro il toto-ministri un accordo mai nato : GOVERNO Conte bis, toto ministri: da presidente incaricato, Conte ha finito le consultazioni con i partiti. Ieri M5s ha alzato la posta: scontro M5s-Pd.

Governo - diretta. Zingaretti a Conte : «Taglio tasse sui salari medio-bassi». Berlusconi : «Lega ha consegnato l'Italia alla sinistra» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...