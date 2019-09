Don Euro | processo a Massa Escort contro Luca Morini | ' orge | cocaina e minacce'

Basket in carrozzina - Europei 2019 : seconda sconfitta per l’Italia. Gli azzurri si arrenDono alla Germania : seconda sconfitta per l’Italia agli Europei di Basket in carrozzina. Gli azzurri sono stati battuti dalla Germania per 81-72 al termine di una partita che ha sempre visto la nostra Nazionale inseguire quella tedesca. La Germania ha allungato in maniera decisiva nel secondo tempo grazie soprattutto ai 29 punti Halouski e ai 20 di Passiwan, mentre non sono bastati all’Italia i 20 punti di Giulio Maria Papi e i 16 di Sabri Bedzeti. La ...

Torna Amici di scuola - in 4 anni Donati 67 mln di euro : Dal 5 settembre parte la quinta edizione di "Amici di scuola", l'iniziativa di Esselunga che in quattro anni ha permesso di donare 67 mln di euro

I Metallica per la filantropia : 1 - 5 milioni di dollari Donati durante il tour europeo : Le buone azioni dei Metallica per la filantropia sono cosa nota: a giugno, per esempio avevano donato 40mila sterline per i senzatetto del distretto di Manchester e ad agosto avevano donato 250mila euro per la costruzione di un ospedale pediatrico oncologico a Bucarest. Al termine della giostra europea del WorldWired tour, per i Four Horsemen è tempo di stime: durante i concerti nel Vecchio Continente, i Metallica hanno donato 1,5 milioni di ...

Europeo Donne - Italia-Slovaccia 3-0. Azzurre ai quarti : Negli ottavi di finale del Campionato Europeo 2019 le Azzurre di Davide Mazzanti hanno superato 3-0 (25-20, 25-23, 25-20) la Slovacchia, qualificandosi per i quarti. Nella prossima sfida, in programma a mercoledì 4 settembre a Lodz (orario da stabilire), le vice campionesse mondiali si troveranno di fronte la Russia, oggi vincitrice sul Belgio 3-1 (25-22, 25-15, 21-25, 25-22). All'Ondrej Nepela Arena di Bratislava per Chirichella e compagne non ...

Baseball : Italia sconfitta nel finale dalla Spagna nella prima di quattro amichevoli che preceDono gli Europei : Comincia in modo amaro la serie di quattro test amichevoli dell’Italia in Spagna, per i festeggiamenti del 75° anniversario della fondazione della RFEBS, la federazione di Baseball e softball iberica. Gli azzurri sono stati sconfitti a Sant Boi de Llobregat (comune catalano della cintura periferica di Barcellona) per 6-7, cadendo vittime di un finale sfortunato, con due home run nel giro di pochissimi minuti a condannare gli uomini di ...

Sorteggi Europa League – A Montecarlo si deciDono i gironi : la DIRETTA LIVE : Dopo il Sorteggio dei gironi di Champions, va in scena oggi quello di Europa League che vedrà coinvolte Lazio e Roma Archiviato ieri il Sorteggio di Champions, a Montecarlo va in scena oggi quello di Europa League, che vede impegnate Lazio e Roma. Niente da fare per il Torino, uscito di scena nei playoff dopo la doppia sconfitta maturata contro il Wolverhampton. Le due formazioni capitoline sono inserite in prima fascia, ma dovranno fare ...

LIVE Wolverhampton-Torino 2-1 - Europa League in DIRETTA : Belotti non basta - Jimenes e DeDoncker mettono al sicuro la qualificazione. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Passa meritatamente il Wolverhampton che ha saputo mettere le sue capacità dei singoli sopra il gioco corale del Torino, il Torino paga la panchina corta e la poca capacità tecnica disponibile in rosa. 94′ Fine della partita, passa il Wolverhampton. 93′ La partita oramai attende il suo epilogo. 91′ Dentro Pedro Neto per Jimenes che esce tra gli applausi. 90′ Ci saranno ...

LIVE Wolverhampton-Torino 2-1 - Europa League in DIRETTA : Belotti risponde a Jimenes di testa ma DeDoncker rimette avanti i lupi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57′ Dura poco la gioia del Torino, Diego Jota si libera di tre uomini e va al tiro, miracolo di Sirigu ma sul tap in mette in rete Dedoncker. 56′ Altra punizione per il Toro, Baselli mette in mezzo per Belotti che mette in rete con uno stupendo colpo di testa. 55′ Tanti errori di Zaza, che al momento si dimostra inadeguato. 53′ Torino entrato bene in campo nella ...

Amazzonia - DiCaprio Dona 5 milioni di euro : «I polmoni della Terra sono in fiamme» : «Tutte le tue donazioni andranno ai partner che lavorano sul campo. Senza l'Amazzonia, non possiamo tenere sotto controllo il riscaldamento della Terra. I polmoni del pianeta sono in fiamme...

EuroDonne - Italia travolge Portogallo. Azzurre partono bene : L'Italdonne della pallavolo parte con il piede giusto ai Campionati Europei 2019, in corso di svolgimento in Polonia, Turchia, Ungheria e Slovacchia. A Lodz nella pool B, le ragazze di Mazzanti non hanno avuto problemi a superare nettamente il Portogallo 3-0 (25-15, 25-14, 25-13). Le vice campionesse mondiali, al ritorno in campo dopo la gara che e' valsa la qualificazione olimpica contro l'Olanda, si sono dimostrate troppo superiori rispetto ...

Risultati Europa League – CaDono Paok ed Eintracht Francoforte - bene Psv e Celtic : i finali : Risultati Europa League – Entra sempre più nel vivo l’Europa League, la competizione preannuncia sempre di più grande spettacolo, in campo squadre importanti con l’obiettivo di superare il turno ed arrivare il più lontano possibile. Tutto facile per il Malmo che ha vinto 3-0 contro il Bnei Yehuda. Vittoria facile per il Feyenoord contro l’Hapoel Beer Sheva. e per l’altra olandese, il PSV contro ...

Equitazione - Europei salto 2019 : l’Italia risale al sesto posto - domani si deciDono i pass olimpici : Non arriva il netto nel tempo, ma oggi Bruno Chimirri su Tower Mouche, Luca Marziani su Tokyo du Soleil, Riccardo Pisani su Chaclot e Giulia Martinengo Marquet su Elzas risalgono ben cinque posizioni nella gara a squadre degli Europei di salto ostacoli, si qualificano alla seconda fase di domani e tornano a sperare nella carta olimpica. L’Italia al momento è sesta in classifica con 26.74 penalità, mentre guida il Belgio, che oggi con tre ...

Farmaci per chemioterapia rubati e abbanDonati : non più utilizzabili - danno da 800mila euro : Il carico, rubato durante una rapina ai danni di un autotrasportatore di una ditta farmaceutica, trovato abbandonato nel patio di una villa in disuso. I Farmaci, a causa del deperimento, non possono essere utilizzati e dovranno essere smaltiti. Proseguono le indagini per individuare i responsabili.Continua a leggere