Cita generale Dalla Chiesa in occasione dell' anniversario dell' omicidio | Di Maio

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Lazionee parole delè stata maldigerita dagli utenti Facebook e Twitter, che hanno replicato all'ex vicepremier non mandandogliele a dire: "Tu ci stai facendo un governo, con quelli di mafia capitale. Ilha combattuto e dato la vita, tu ci convivi" Federico Garau Persone: Luigi Di

lucia_ticozzi : RT @maxwolf63: Di Maio cita il generale Dalla Chiesa. Il web insorge: 'Non sei degno di nominarlo' - PrincipiFranco : RT @maxwolf63: Di Maio cita il generale Dalla Chiesa. Il web insorge: 'Non sei degno di nominarlo' - Sam7199165632 : RT @maxwolf63: Di Maio cita il generale Dalla Chiesa. Il web insorge: 'Non sei degno di nominarlo' -