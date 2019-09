Smartphone pieghevole a conchiglia? Samsung dovrebbe lanciarlo nel 2020

Lo Smartphone pieghevole Royole FlexPai fatto a pezzi in video : In attesa dell'arrivo sul mercato di Samsung Galaxy Flex e di Huawei Mate X, al momento chi desidera uno smartphone pieghevole può acquistare il Royole FlexPai L'articolo Lo smartphone pieghevole Royole FlexPai fatto a pezzi in video proviene da TuttoAndroid.

Motorola Razr V4 sarà lo Smartphone pieghevole più economico (si fa per dire) del mercato? : (Foto: Sarangsheth.net) Ci almeno tre motivi che rendono Motorola Razr V4 lo smartphone pieghevole più atteso dei prossimi mesi. Il primo è il ritorno di un marchio di grandissimo successo della storia mobile. Il secondo è che avrà un’apertura a conchiglia, proprio come quella dei primi Razr . Il terzo riguarda le tasche dei consumatori: potrebbe avere il prezzo di partenza più basso tra tutti i cellulari con schermo flessibile. Ad ...

LG registra due nuove denominazioni per il suo Smartphone pieghevole : A ottobre 2018 LG ha annunciato lo sviluppo di uno smartphone pieghevole e un mese dopo la società ha registrato diversi marchi come LG Flex, Foldi, Duplex e Bendi. L'8 luglio 2019 la società ha nuovamente presentato due importanti applicazioni del marchio in Corea, che sembrano essere correlate al suo smartphone pieghevole. L'articolo LG registra due nuove denominazioni per il suo smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.