L' ombra della Cina dietro gli iPhone hackerati | Usati per monitorare gli

Formula 1 - Sainz allontana l’ombra di Alonso : “finché non vincerò una gara - non si pentirà della sua scelta” : Il pilota della McLaren ha parlato della sua avventura in McLaren, soffermandosi anche sul dualismo con Fernando Alonso La crescita della McLaren è ormai confermata, il team di Woking si è lasciato alle spalle il periodo buio, tornando a lottare stabilmente per la top ten. Ottimo il lavoro di Carlos Sainz Jr e Lando Norris, riusciti a risollevare le prestazioni della monoposto inglese, lottando ad armi pari a centro ...

Sulla Germania cala l'ombra della recessione : La Germania è a un bivio. Un autunno di fuoco attende il Paese, con lo spettro della recessione dietro l'angolo e tre sessioni elettorali nell'est del paese, tra settembre e ottobre, dove il rischio è quello di un'affermazione dell'ultradestra dell'Afd, che non ha grandi chance a livello federale, ma che nei Laender dell'Est è molto forte. Per far fronte a questa duplice minaccia, ma soprattutto per contrastare il rallentamento ...

Nadia Toffa morta - l’ombra della conduttrice che balla felice al tramonto : il video inedito per l’ultimo addio de Le Iene : La sagoma di Nadia Toffa che, in controluce, balla felice e spensierata in riva al mare. Sullo sfondo, un tramonto bellissimo, dai colori caldi e avvolgenti. Poi semplicemente: “Ciao Nadia”. È davvero emozionante il video inedito pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale de Le Iene per dare l’ultimo addio alla conduttrice scomparsa il 12 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. La squadra della trasmissione di ...

Giulia Bongiorno - fenomenologia della Guardasigilli-ombra della Lega : Davvero si merita l’appellativo di grande giurista, di principessa del Foro, chi ignora la differenza tra un’assoluzione e una prescrizione? E chi tale differenza conosce, eppure fa finta di niente, può essere preso/a sul serio nella sua pretesa demiurgica di razionalizzare/modernizzare una giustizia zavorrata dal ruolo di unico contropotere ancora in funzione? Tanto per capirci, si parla dell’avvocato Giulia Bongiorno, la cinquantenne in ...

Dopo il Trattato Inf torna l’ombra degli Euromissili. Nato : “Russia sola responsabile della fine dell’intesa” : In queste ore è scaduto il Trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) per tre decenni punto centrale degli accordi per la sicurezza globale. L'accordo era stato firmato nel 1987 dall'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e dal leader sovietico Mikhail Gorbaciov, Dopo uno storico vertice a Reykjavik. Da allora ha fruttato la rimozione di 2.600 testate americane e sovietiche e di missili balistici convezionali con raggio ...

Dopo il Trattato Inf torna l’ombra degli Euromissili. Nato : “Russia sola responsabile della fine dell’intesa” Trattato : In queste ore è scaduto il Trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) per tre decenni punto centrale degli accordi per la sicurezza globale. L'accordo era stato firmato nel 1987 dall'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e dal leader sovietico Mikhail Gorbaciov, Dopo uno storico vertice a Reykjavik. Da allora ha fruttato la rimozione di 2.600 testate americane e sovietiche e di missili balistici convezionali con raggio ...

Arata chiedeva al cardinale Burke di raccomandare il figlio e Siri : gli affari della Lega all’ombra della Fondazione Sciacca : Al telefono ricordava a Sua Eminenza, con la deferenza che gli era dovuta per via della porpora, “se può fare quel famoso intervento su Giorgetti“. E l’uomo di Chiesa rispondeva rassicurante: “Sì, sì, quando è il momento giusto sono pronto”. Ma per quale motivo Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia ora vicino alla Lega e socio occulto di Vito Nicastri nell’affare dell’eolico in Sicilia, chiedeva al ...

Matteo Salvini - l'ombra della scissione nella Lega : "Questa è la vostra Stalingrado" : La rivolta della Lega al Nord si respira in ogni festa locale, dalla Lombardia al Veneto. E rischia di diventare scissione. Lo slogan ormai è noto anche a Matteo Salvini, che quando dal palco nomina Luigi Di Maio e i M5s vede levarsi dalla platea sonori fischi: "Se non ci danno l'autonomia tanto val

Matteo Salvini - "il caso Metropol come Banca Etruria". L'ombra della Boschi - Lega rovinata? : Il caso Savoini e gli audio del Metropol non portano via voti alla Lega, almeno per ora. I sondaggi sono unanimi, per gli elettori lo "scandalo russo" semplicemente non esiste oppure, in taluni casi, serve a far crescere il gradimento di Matteo Salvini. Alla lunga, però, l'effetto accerchiamento pot

L’eclissi del 16 Luglio - l’ombra e l’aereo : una FOTO eccezionale della Luna : Una particolarissima immagine dell’eclissi parziale di Luna del 16 Luglio 2019 è stata realizzata dal Gruppo Astrofili Palidoro. La FOTO ritrae il fenomeno ritratto da Palidoro. Per ottenere questo risultato è stato necessario l’utilizzo di 2 telescopi con relative FOTOcamere e una FOTOcamera superzoom su treppiedi. La tecnica utilizzata per estrarre la parte in ombra in questo modo è quella dell’HDR, mentre l’aereo è il ...

L'ombra della crisi sul governo : La visita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti al Colle per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella viene interpretato - sia nella Lega che nel Movimento 5 stelle - come un passaggio significativo non solo per quanto riguarda il ruolo del commissario Ue. Se ci sarà la crisi la parola passerà al Capo dello Stato, sarà lui il garante, ha sottolineato lo stesso Salvini. Al momento ...

Astronomia - tra poche ore l’Eclissi della Luna del Tuono : il 16 luglio il nostro satellite attraverserà l’ombra della Terra [INFO] : Manca poco all’Eclissi Lunare parziale che avrà per protagonista la Luna del Tuono. La notte del 16 luglio, infatti, la Luna del Tuono, ossia la Luna piena del mese di luglio, brillerà luminosa nel cielo, salvo essere parzialmente oscurata dall’ombra della Terra. Ma non è finita qui. Tutti gli appassionati di Astronomia che rivolgeranno gli occhi al cielo potranno ammirare anche Saturno e Giove alla destra della Luna per la maggior parte della ...