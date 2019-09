Hong Kong nel caos | la Cina evoca lo stato di emergenza “Studente in coma”

Hong Kong a un passo dallo stato d'emergenza. La governatrice "ostaggio" di Pechino : Il Dragone cinese ha deciso: pugno di ferro ad Hong Kong. Un pugno armato che passa per la proclamazione dello stato d’emergenza. Gli scontri dello scorso weekend nella ex colonia britannica hanno cambiato la natura delle proteste e “qualora si verifichino tumulti incontrollabili che minacciano la sovranità nazionale e la sicurezza a Hong Kong, il governo centrale non resterà inattivo”. Secondo Xu Luying, ...

La leader di Hong Kong non può dimettersi? : È uscito un audio in cui si sente Carrie Lam lamentarsi del poco spazio di manovra concesso dalla Cina: lei ha smentito di averci anche solo pensato

Hong Kong - Lam : mai pensato a dimissioni : 8.15 La governatrice di Hong Kong,Carrie Lam non ha mai pensato di dimettersi a dispetto dalla diffusione di un audio in cui esprimeva invece il desiderio di farlo. "Era una conversazione privata che è stata diffusa al pubblico",ha affermato in conferenza, aggiungendo di ritenere l'episodio "inopportuno" e di essere "molto contrariata". Lam ha detto che Pechino crede ancora che Hong Kong "possa risolvere i disordini da sola" e il suo obiettivo ...

Hong Kong - Lam : "Se potessi lascerei" : 4.03 "Se potessi scegliere, mi dimetterei dopo essermi con scusata". Lo avrebbe detto la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, segnalando che di fatto è Pechino a tenere le redini. NMell'aufio in possesso della Reuters Lam dice:"Per questo vi chiedo perdono" Le proteste contro la legge che prevede l'estradizione in Cina dei dissidenti di Hong Kong,sono proseguite anche lunedì con gli studenti che hanno boicot tato il primo giorno di scuola. ...

Hong Kong - come si alza la marea : come nasce una manifestazione a Hong Kong. Le immagini di una protesta dalla città asiatica che si ribella al potere di Pechino. Leggi

A Hong Kong arriva l’avvertimento del potere cinese : Le proteste a Hong Kong continuano, ma il rapporto di forze è squilibrato a favore di Pechino. Il resto del mondo assiste impotente. Leggi

Hong Kong - manifestanti prendono di mira metropolitana : Hanno bloccato le porte dei treni in alcune stazioni per impedire ai convogli di partire L'articolo Hong Kong, manifestanti prendono di mira metropolitana proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

A Hong Kong centinaia di studenti hanno boicottato l’inizio dell’anno scolastico : Lunedì mattina centinaia di studenti delle scuole superiori e delle università di Hong Kong hanno boicottato l’inizio del nuovo anno scolastico per sostenere la le proteste in favore della democrazia che vanno avanti da circa tre mesi. Il boicottaggio è stato

Hong Kong - appello a sciopero generale : 04.11 A Hong Kong non si fermano le proteste contro la Cina. Oggi nuove tensioni e appelli a uno sciopero generale e a un boicottaggio dei corsi universitari, ripresi dopo la pausa estiva. Stamani i manifestatnti hanno seminato il caos in treni e metropolitane nell' orario di punta. Ieri centinaia di persone, per protesta, hanno occupato per ore l'aeroporto internazionale,lanciando bombe molotov e pietre, e hanno bruciato una bandiara cinese. ...

Hong Kong : manifestanti bloccano l'aeroporto - sospesi bus e treni : A Hong Kong proseguono i violenti scontri tra polizia e manifestanti. Gli ultimi episodi di violenza hanno avuto inizio quando una marcia non autorizzata ha cercato di avvicinarsi pericolosamente al parlamento con l'uso di oggetti pericolosi come le molotov, ciò ha costretto la polizia a reagire con l'uso della forza. Le violenze sulla metro Sui social ci sono diverse testimonianze di quanto accaduto, in particolare un video diventato virale ...

Cina : Hong Kong - in scontri di ieri 41 feriti - 5 in gravi condizioni : Hong Kong, 1 set. (AdnKronos) – E’ di 41 il bilancio dei feriti negli scontri di ieri ad Hong Kong: cinque sarebbero in gravi condizioni. E’ quanto riferisce il South China Morning Post citando le autorità ospedaliere. Nelle proteste di ieri, riferisce il quotidiano citando il sovrintendente Tsui Suk-Yee, sono state arrestate 63 persone tra cui 54 uomini e nove donne dell’età compresa tra i 13 e i 36 anni. In ...

Hong Kong tra dazi e crisi politica : la capitale della finanza asiatica a rischio recessione : Anche i mercati accusano il colpo, ad agosto nuova flessione per la Borsa (7,4%). Sondaggio della Camera di Commercio italiana: il 30% cita danni rilevanti

Il video dei manifestanti di Hong Kong picchiati dentro la metro : Durante le proteste di ieri un gruppo di poliziotti ha usato manganelli e spray al peperoncino all'interno di un treno, colpendo anche persone inermi

Hong Kong - manifestanti all'aeroporto : 8.30 Dopo gli scontri e le violenze di ieri, i manifestanti puntano a bloccare l'aeroporto internazionale di Hong Kong come due settimane fa, quando il sit-in portò alla cancellazione di circa 1.000 voli. Secondo il South Morning Post, il traffico sulla strada per l'aeroporto è congestionato da lunghe code di auto e la polizia è schierata al terminal dei bus per impedire ai manifestanti di entrare in aeroporto. Un rappresentante dello scalo, ...