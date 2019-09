Governo : De Petris (Leu) - ‘o stasera o mai più’ : Roma, 3 set. (AdnKronos) – “Abbiamo posto nell’incontro di ieri una serie di questioni, dobbiamo capire se il programma ci convince prima di dare il sì al Governo , quindi non abbiamo ancora parlato di nomi. O stasera o mai più”. Lo ha affermato Loredana De Petris , di Leu, giungendo a palazzo Chigi insieme al capogruppo alla Camera, Federico Fornaro, per incontrare il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe ...

Loredana De Petris - terribile retroscena : "Renzi ci aveva parlato di un Governo con i 5 stelle già un mese fa" : C'è un retroscena presentato da Augusto Minzolini che potrebbe cambiare le carte in tavola. La voce arriva da Loredana De Petris di Liberi e Uguali: "Il problema di Zingaretti - osserva - è che arriva tardi. Renzi a me e Errani aveva prospettato un governo con i 5 stelle già un mese fa, davanti a un

Governo : De Petris - ‘no voto mozione sfiducia Lega per loro giochi’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – ‘Questo Governo ha fatto solo enormi danni ed è giusto che se ne vada a casa. Ciò non significa che le opposizioni debbano prestarsi al gioco furbesco della Lega votando la sua mozione di sfiducia. Politicamente l’esito del dibattito sarà comunque lo stesso e Conte si dovrà dimettere. Non è il caso di aiutare Salvini nei suoi loschi giochi”. Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De ...