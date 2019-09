Dieci volte che si è votato su Rousseau e per cosa

Fonte : agi

(Di martedì 3 settembre 2019) Oggi è il giorno in cui i grillini iscritti alla piattaformadiranno la loro sulla nascita di un governo giallorosso con a capo Conte. Il quesito al quale dovranno rispondere “sì” o “no” è: “Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?” È - almeno - l'undicesima volta in cui il Movimento chiama al voto su grandi temi i 115 mila iscritti alla piattaforma e aventi diritto. L'ultima il 25 e 26 luglio scorsi sul mandato zero per i consiglieri comunali: una nuova regola che avrebbe eliminato quella del tetto del doppio mandato per una parte dei politici pentastellati. In 25 mila hanno partecipato al voto e la maggior parte haa favore. Prima di allora gli iscritti si erano collegati sulla piattaforma per le Europarlamentarie per la selezione dei 76 candidati tra i 200 in lizza destinati ...

