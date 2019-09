C' è una parte del M5s pronta a passare con la Lega

Max Verstappen F1 - GP Belgio 2019 : “Ho fatto una pessima partenza - poi ho cercato l’interno. Sono andato a sbattere” : Max Verstappen ha terminato il proprio GP del Belgio dopo poche centinaia di metri, la gara di Spa non ha sorriso al fuoriclasse olandese che ha dovuto alzare bandiera bianca prima del rettilineo del Kemmel. Il pilota della Red Bull è partito malissimo dalla quinta piazzola, alla prima curva ha avuto un contatto con Kimi Raikkonen e ha danneggiato l’anteriore sinistra, poco dopo è andato a sbattere a Raidillon concludendo anzitempo la sua ...

Amici Vip - Emanuele Filiberto Di Savoia verso la partecipazione al programma. Gira una voce : Nel cast di Amici Vip, la versione "famosi" del celebre programma di Maria De Filippi potrebbe vedere la partecipazione di Emanuele Filiberto di Savoia. Secondo una indiscrezione di Blogo il "principe, dopo la conduzione della prima edizione di Pechino Express, avrà un ruolo nel talent. Oltre a lui,

Zingaretti a M5s : "Basta ultimatum o non si va da nessuna parte" : "Patti chiari, amicizia lunga", avverte Nicola Zingaretti, "Stiamo lavorando con serietà per dare un nuovo governo all'Italia, per una svolta europeista, sociale e verde", ricorda il segretario Pd che sempre su Twitter avverte: "Ma basta con gli ultimatum inaccettabili o - chiarisce - non si va da nessuna parte". Le ragioni del diktat Come capo politico del M5s Luigi Di Maio ha bisogno di 'risvegliare' la base attorno alle battaglie care ...

Zingaretti a Di Maio : "Stop ultimatum o non si va da nessuna parte" | Conte - nuovo incontro con le delegazioni Pd e M5s : Zingaretti ha chiesto al premier di recepire le indicazioni del Colle sul decreto sicurezza. Di Maio apre ma non vuole stravolgimenti e consegna a Conte il suo programma in venti punti.

Partecipa ad una estrazione di biglietti di una lotteria e ciò che vince è scioccante : Durante una partita di baseball del torneo Gran Prairie Airhogs c’è stata una lotteria e il premio in palio da vincere era un funerale del valore di dieci mila dollari, organizzato dall’agenzia di pompe funebri Oak Memorial Gardens. A vincere questo premio è stata una donna di 60 anni, una signora di Arlington, in Texas, di 60 anni, Elaine Fulps, che ha così commentato la vittoria di questo premio: “Ho rischiato di crepare ...

Inventa una scusa e parte al mare con l’amante - cosa accade è assurdo : Un uomo aveva Inventato una scusa ed era partito con l’amante per andare al mare. Mentre era in acqua, in dolce compagnia in località Marinella, sul litorale del Comune di Sarzana è passato con le telecamere al seguito il Giro d’Italia che lo ha ripreso. Un parente della moglie che ha visto bene l’uomo e ha pensato che la donna fosse lei le ha scritto un messaggio commentando dove fossero ma la moglie, a quel punto, che era a casa, ...

M5s - il voto su Rousseau fa parte di “valori democratici che non barattiamo. Hackeraggio della piattaforma? È una fake news” : Il voto degli iscritti su Rousseau sulla formazione del nuovo governo M5s-Pd fa parte di quei “valori democratici che non barattiamo per nulla e nessuno e chiediamo vengano rispettati”. Con un post sul Blog delle Stelle, il Movimento chiude alla possibilità di un accordo con i Dem che non preveda l’approvazione finale degli iscritti. Un concetto che in giornata era stato ribadito anche dal presidente della Commissione ...

Riparte Gilmore Girls – una Mamma per Amica su La5 : 10 motivi per rivederla : Dal 28 agosto Riparte Gilmore Girls - Una Mamma per Amica su La5, ennesima occasione per un rewatch dalla prima all'ultima stagione del romanzo di formazione delle Gilmore. La serie che ha consacrato a star del piccolo schermo le protagoniste Lauren Graham ed Alexis Bledel, creata dai coniugi sceneggiatori Amy Sherman e Daniel Palladino oggi acclamati dalla critica per La Fantastica Signora Maisel su Amazon Prime Video, ha fatto innamorare ...

"Non parteciperò alla cena di gala di Polanski. Non applaudo a uno che ha stuprato una tredicenne" : La regista argentina Lucrecia Martel, presidente di giuria della sessantasettesima Mostra del cinema di Venezia, ha preso una posizione decisa: non andrà a cena con Roman Polanski, arrestato nel 1977 per aver stuprato una tredicenne. “Non parteciperò alla cena di gala di Polanski perché rappresento molte donne che stanno lottando in Argentina su temi di questo tipo e non vorrei essere lì e applaudire, ...

Per una vita mette da parte i risparmi - accumula 640.000 - 00 euro e poi accade una cosa difficile da credere : Una donna anziana è morta dopo che per una vita aveva messo da parte i risparmi riuscendo ad accumulare 640.000,00 euro. La donna di Jakarta è morta non rivelando a nessuno cosa aveva accumulato e conservato in fondo ad un armadio il suo tesoro. Un giorno, una sua nipote di 23 anni, Putri Buddin, mettendo ordine tra le cose della nonna che non c’era più, ha trovato, in fondo all’armadio una busta che ha notato subito mangiucchiata. ...

DIARIO ARGENTINA/ Il ritorno al passato che una parte del paese non vuole : Una parte del popolo ARGENTINA ha manifestato in favore di Macri. C'è chi teme il ritorno al potere del kirchnerismo a ottobre

Elezioni regionali Umbria - Verini (Pd) : “Da soli non andiamo da nessuna parte”. E apre al M5S : “Il dialogo con il Movimento 5 stelle, a prescindere da quello che accade a Roma, e altre forze è aperto”. Lo ha detto il commissario umbro del Pd, Walter Verini, parlando delle alleanze per le prossime Elezioni regionali in Umbria. Nelle quali il Partito democratico appoggia un progetto “sociale-civico” e punta “a fare coalizione più ampia possibile”. “Se poi a livello nazionale si realizzerà un ...

Ascolti TV | Domenica 25 agosto 2019. una Villa per Due 13% - Pallavolo 7.5% - Tiki Taka 5.5%. La Domenica Sportiva riparte dal 7.1% (Altra DS 4.2%) : Vieri e Cassano a Tiki Taka Nella serata di ieri, Domenica 25 agosto 2019, su Rai1, per il ciclo Purchè Finisca Bene, Una Villa per Due ha conquistato 2.126.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2, per gli Europei di Pallavolo femminili, Italia-Ucraina ha catturato l’attenzione di 1.333.000 spettatori (7.5%). Su ...

F1 - GP Belgio 2019 : riparte il Mondiale e la Ferrari cerca la svolta su una pista che potrebbe esaltarla : Da tempo sul calendario della Ferrari sono segnate due date con un circoletto rosso notevole: primo settembre e 8 settembre. In quelle due domeniche, infatti, si correranno i Gran Premi del Belgio e d’italia e per la scuderia di Maranello sarà in palio una mezza stagione, o forse ancor di più. No, come ben sappiamo non c’è alcuna implicazione di titolo iridato (i distacchi in tripla cifra di Sebastian Vettel e Charles Leclerc nei ...