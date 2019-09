Carlo Alberto Dalla Chiesa | 37 anni fa la mafia uccise il generale con la moglie e la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ricorda come un “innovatore attento e lungimirante“. E sottolinea “il sacrificio“, insieme al “coraggio e alla generosa dedizione” di Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. Il 3 settembre di 37fa Cosa Nostra uccideva ildei carabinieriin via Carini a Palermo con 30 colpi di kalashnikov, mentre poco dopo le 21 rientrava a casa bordo di una A112 bianca, assieme allaEmanuela Setti Carraro. I killer colpirono anche l’agente di scorta Domenico Russo, che seguiva la coppia a bordo di una seconda auto. Il prefetto inviato in Sicilia per combattere ladopodi lotta al terrorismo conclusi con gli arresti dei vertici delle Brigate Rosse, fu ucciso prima che gli venissero concessi i poteri che richiedeva a gran voce per lottare contro la “piovra” ...

