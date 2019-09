Alessandro Borghi vince tutto su Twitter | «Sono l’attore | basta scambiarmi per il

Alessandro Borghi sbotta : “Sono l’attore - basta menzionarmi nei dibattiti politici”. La replica di Claudio Borghi è esilarante : “Ragazzi, vi prego, sono Alessandro Borghi, non Claudio, smettetela di menzionarmi in dibattiti politici di dubbio gusto. Con affetto. Alessandro Borghi”. Così l’attore Alessandro Borghi è sbottato su Twitter, stanco di essere scambiato per Claudio Borghi, deputato della Lega. D’altra parte il cognome omonimo può trarre in errore i meno attenti, ma i profili dei due Borghi sono assolutamente diversi: attore romano tra i ...

Il ritorno del “padrino” Alessandro Borghi a Venezia 76 «È diventata casa mia» : Borghi torna a Venezia «Un luogo della mia vita» getty images Alessandro Borghi è tornato ieri a Venezia questa volta non come padrino, ma come protagonista di un incontro ...

“Forse mi piacciono pure i maschi”. L’attore Alessandro Borghi sorprende tutti : Spietato e crudele, ma anche tenero e affettuoso, quando serve però violento, a tratti addirittura debole. No, non stiamo vaneggiando, stiamo semplicemente ricapitolando tutti i ruoli che Alessandro Borghi ha interpretato nella sua incredibile carriera. Stiamo parlando in uno degli attori più amati e anche dei più bravi del panorama italiano, che ci ha regalato tantissime emozioni tra piccolo e grande schermo, con enormi successi. Lo ricorderete ...

Alessandro Borghi - la nuova fidanzata è Irene Forti : Gli piaceranno forse anche i ragazzi, ma al momento Alessandro Borghi continua a preferire le donne: dopo il fidanzamento con Roberta Pitrone, adesso sarebbe il turno di Irene Forti.A paparazzare la coppia è il settimanale Chi, che ha immortalato la star di Suburra e la fortunata a passeggio abbracciati per le strade di Roma. Altre foto li ritraggono mentre si scambiano effusioni, ma a incastrarli ci sarebbe chi avrebbe visto uscire la donna ...

Alessandro Borghi bacia la modella Irene Forti - finito da 5 mesi il legame con Roberta Pitrone : Alessandro Borghi sarebbe tornato a innamorarsi. Il settimanale Chi ha fotografato l’attore insieme a Irene Forti, modella romana che ha vissuto a lungo a Londra. Bellissima, brillante e decisamente interessante, non ama i social. Ma il suo profilo Facebook la racconta come una donna dalla personalità decisamente intrigante.Continua a leggere

Alessandro Borghi - nuovo amore? L’attore beccato con una modella : Alessandro Borghi di nuovo fidanzato? L’attore beccato insieme a una modella nuovo amore per Alessandro Borghi? L’interprete di Aureliano in Suburra sta accendendo il gossip. Scendendo nel dettaglio, l’attore è stato beccato e fotografato, in questi giorni, in tenera compagnia. A lanciare la notizia e a pubblicare le immagini ci ha pensato il settimanale Chi. […] L'articolo Alessandro Borghi, nuovo amore? L’attore ...

Dalida : trama - cast e curiosità del biopic con Alessandro Borghi e Riccardo Scamarcio : Sabato 3 agosto, in seconda serata su Rai1 dalle 22.30 circa in poi, va in onda la coproduzione italo-francese del 2017 Dalida, un biopic che racconta la storia della cantante che ha amato Luigi Tenco. Dalida: trailer Dalida: trama La vita della cantante Dalida, dalla nascita a Il Cairo al successo negli anni Sessanta, fino alla morte nel 1987 a Parigi, dopo aver venduto più di 130 milioni di dischi in tutto il mondo. Dalida: cast Sveva Alviti ...

Alessandro Borghi sorprende tutti : "Baciare un amico? Può succedere" - : Katiuscia Oliva L’attore, ospite della 49esima edizione del Giffoni Film Festival, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua sessualità che avranno raccolto di sicuro i consensi dei fan gay Bello, bravo e sessualmente libero. Così Alessandro Borghi, l’apprezzato Aureliano della serie tv Suburra, incalzato dal collega Giacomo Ferrara (Spadino, n.d.r.) ha spiazzato il pubblico presente alla 49esima edizione del Giffoni Film Festival ...

Alessandro Borghi si confessa sull’amore. E dà una lezione importante : Ospite del 49° Giffoni Film Festival, Alessandro Borghi intrattiene la platea con una personale confessione sull’amore, un sentimento che non conosce etichette o barriere né di genere né di sessualità. In una divertente (quanto costruttiva) conversazione con Giacomo Ferrara, il tanto amato Spadino di Suburra, il bell’attore romano si è lasciato andare ad alcune profonde riflessioni sui sentimenti umani nel nostro secolo, stupendosi ...

