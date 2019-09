Al via il voto su Rousseau | ecco il programma di governo in consultazione

M5S : al via voto iscritti su Rousseau : 9.44 "Quello che stiamo vivendo è un momento molto delicato per il Paese.E va affrontato mettendo al centro gli interessi e le esigenze dei cittadini,della comunità che tutti insieme formiamo". Così in un post sul Blog delle stelle nelle ore, dalle 9 alle 18, in cui gli iscritti del M5s sono chiamati a dire sì o no al nuovo governo 5S-Pd. E ancora:"Per noi il mandato dei cittadini è una cosa seria, dura 5 anni anni che è il tempo previsto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Agosto : Di Maio : "20 punti o voto". Zinga annulla il vertice - ma invia gli sherpa : Dal Quirinale in giù, Di Maio s'arrocca e fa irritare tutti Il capo del M5S: "O passano i nostri punti di programma o meglio le urne" I 5Stelle si agitano, i democratici e il premier s'arrabbiano, il Colle s'infuria di Luca De Carolise Fabrizio D'Esposito Visti da lontano di Marco Travaglio La crisi di governo vista dalla festa del Fatto alla Versiliana sembra molto più chiara. E persino più semplice.

Conte ha avviato i colloqui LIVE VIDEO |M5s : il voto degli iscritti non è barattabile : Calenda: se Rousseau boccia il nuovo gioverno sarà la fine del Pd. Morcone, tra i candidati al Viminale: "Via il decreto sicurezza".

Governo - Salvini : il voto via maestra ma non porto rancore : La via maestra e' quella del voto, anche se Matteo Salvini lancia ancora segnali di apertura verso il M5S. E' questo l'esito delle consultazioni

M5s ai gruppi : incontriamo il Pd partendo dal taglio dei parlamentari | Zingaretti indica tre punti - Di Maio rilancia con 10 | Salvini : il voto è la via maestra : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Governo - diretta. Di Maio : «Lavoro per maggioranza solida». Salvini : «Voto via maestra - ma se i no diventano sì...». Mattarella parla alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Nuovo governo - Di Maio allontana il voto : "via al dialogo per una nuova maggioranza" : Conclusa la seconda giornata di consultazioni. Salvini vuole le urne ma riapre ancora ai 5 Stelle. Di Maio detta 10 punti al...

Salvini : elezioni via maestra ma propone al M5s un nuovo accordo | Da Zingaretti 3 condizioni - Di Maio risponde con 10 punti : "Voto sarebbe scappare - trattative avviate per trovare maggioranza solida" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Salvini : via maestra è andare al voto : 17.07 "L'Italia non può avere un governo con posizioni distanti per questo abbiamo ribadito che i troppi "no" hanno portato alla fine di questa esperienza di governo. Oggi la via maestra non possono essere giochini di palazzo, 'governi contro', sono le elezioni". Così il leader della Lega Salvini al termine delle consultazioni col presidente Mattarella al Colle. "C'era un governo fermo che tiene fermo il Paese, se si vuole far ripartire il ...

Salvini : "La via maestra è il voto" Ma apre al M5S : "Ragioniamoci..." : "Ero consapevole di un governo fermo, ma se si vuol far ripartire il Paese noi siamo pronti senza pregiudiziali senza guardare indietro". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella Segui su affaritaliani.it

Crisi di governo - seconda giornata di consultazioni al Colle | Berlusconi : "Sì a elezioni anticipate" | Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni