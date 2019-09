Vuole assomigliare a Superman | si sottopone a tantissime operazioni chirurgiche | cambia

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ci sono fissazioni che un uomo si porta sin da piccolo. Molti uomini da bambini sono stati fan di un supereroe. Batman,, Spiderman, Iron Man sono alcuni dei supereroi più amati. Un uomo, un filippino di 35 anni che si chiama Herbert Chavez, ha un unico sogno nella vitapiù possibile al suo eroe,. Per realizzare il suo sogno si è sottoposto a un’infinità digià dal lontano 1995. Il 35enne, con le varie operazionealle quali si è sottoposto, hato del tutto i suoi tratti somatici e perfino il colore della pelle, sostenendo una spesa da capogiro. Herbert Chavez ora sogna l’ultimomento, diventare più alto raggiungendo l’altezza di. Al momento non ci sonoche consentono unmento del genere ma il giovane filippino spera un giorno di poterlo fare per poter essere il ...

