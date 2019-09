Terribile schianto in autostrada | feriti e traffico in tilt

VIDEO Anthoine Hubert - GP Belgio 2019 : Terribile incidente - schianto contro le barriere e scontro frontale in pista. Il francese è scomparso : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...

F2 - GP Belgio 2019 : Terribile incidente tra Hubert e Correa - schianto contro le barriere e scontro frontale in pista. Macchina spaccata in due! : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la Macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...

Terribile schianto sul lungomare : Alberto muore a 18 anni : città in lutto : Avrebbe dovuto compiere 19 anni. Alberto Profumo è morto poco prima di mezzanotte, dopo ore di agonia, a causa di vari traumi tra cui uno cranico molto grave, il giovane coinvolto nell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 29 agosto nel lungomare Canepa di Genova. Il diciottenne viaggiava sulla sua moto in direzione ponente, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo sbattendo violentemente contro il guardrail ...

Atletica – Terribile schianto in Kenya : Rudisha perde il controllo del suo Suv e finisce contro un bus : Spaventoso incidente in Kenya per l’atleta Rudisha: il 30enne perdo il controllo del suo Suv e si schianta contro un bus, illeso Grande spavento in Kenya per il mezzofondista David Rudisha: il keniano è stato vittima di un Terribile incidente stradale dal quale è uscito fortunatamente illeso. Leggere contusioni pe ril primatista mondiale degli 800 metri che ha perso il controllo del suo Suv dopo lo scoppio di una gomma, andandosi a ...

Dramma sulla A14 - due morti : lo schianto è stato Terribile : Incidente mortale nella notte sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena, in direzione Bologna. Nello scontro tra due auto – avvenuto all’altezza del chilometro 107 poco prima delle 1.15 – hanno perso la vita due persone mentre altre tre sono rimaste ferite: una in maniera lieve mentre due sono state condotte all’Ospedale di Cesena in codice 3, ossia di massima gravità. Dopo ...