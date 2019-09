Rientro più dolce col volantino Unieuro del 2 settembre | Samsung Galaxy S10e | Huawei P30

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 2 settembre 2019) Da oggi 2viene lanciato in mischia il nuovo'Ricomincia con il PC giusto!' (per la sostituzione della vostra vecchia macchina a fronte di un rimborso massimo di 300 euro), valido fino al 19 del mese. Non lasciatevi ingannare dal claim dell'iniziativa commerciale, che in realtà nasconde anche molto altro, tra cui le offerte relative a diversi smartphone, tra cui il, il cui costo viene fissato a 599 euro (con il 28% di sconto sulla spesa originale). Si tratta di uno dei dispositivi più appetibili dell'anno, adatto per quelli che non vogliono pagare a caro prezzo la qualità, ma nemmeno doversi per forza accontentare degli scarti. Lo stessoin partenza oggi 2propone al ribasso anche ilP30 Pro, che potrete portarvi a casa, naturalmente approfittando dell'iniziativa lanciata da questo specifico ...

forumJuventus : CdS: 'Juve, Benatia può tornare. Dopo gli infortuni nel reparto arretrato, si corre ai ripari. Un rientro che avreb… - andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Rientro più dolce col volantino #Unieuro del 2 settembre: #SamsungGalaxyS10e, #HuaweiP30Pro e #P30Lite - OptiMagazine : Rientro più dolce col volantino #Unieuro del 2 settembre: #SamsungGalaxyS10e, #HuaweiP30Pro e #P30Lite… -