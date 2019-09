Israele-Libano | la frontiera esplosiva E in mezzo | i caschi blu italiani

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 2 settembre 2019) Una calma armata dopo la tempesta. E in attesa di una resa dei conti che non si limiterà alla “guerra dei droni”. È solo questione di tempo ma laNord d’tornerà a “esplodere” e a diventare l’epicentro di un nuovo conflitto in Medio Oriente. Basta ascoltare il ministro della Sicurezza nazionale dello Stato ebraico, Guilad Erdan: “Se c’impegniamo in un massiccio confronto militare – dice ad HuffPost Erdan – accadrà in un momento che sarà conveniente per noi. Le nostre forze armate sono preparate per qualsiasi scenario”. Una dichiarazione che viene il giorno dopo una domenica di scambio di razzi e bombe tra Tzahal, l’esercito israeliano, ed Hezbollah.Una domenica di guerra. Missili anticarro lanciati dagli Herzbollah contro veicoli e postazioni militari israeliane. E ...

