I 50 sport più strani del mondo

F1 - GP Belgio 2019. Kimi Raikkonen rischia di non correre - stiramento a una gamba : “Bere è più sicuro che fare sport” : Kimi Raikkonen potrebbe non correre il GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend sullo storico tracciato di Spa. Il finlandese, infatti, si è stirato un muscolo della gamba sinistra durante la pausa estiva e zoppica alla vigilia dell’appuntamento che segna il rientro dalle vacanze per il Circus. L’alfiere della Alfa Romeo è comunque nel paddock di Spa e domani si metterà al volante della sua monoposto nelle ...

Domenica sportiva - esordio col botto : più di 800 mila spettatori davanti alla tv : Grande esordio ieri sera per la Domenica sportiva su Rai 2. La trasmissione, condotta da Jacopo Volpi e Paola Ferrari, ha registrato ottimi ascolti: è stata seguita da 838.000 telespettatori, che equivalgono al 7.1% di share. La prima puntata si è svolta in orario inconsueto: da fine settembre la Domenica sportiva dovrà iniziare le trasmissioni alle ore 23.30, per il posizionamento in palinsesto del programma di Fabio Fazio. Una situazione ...

Corsport : L’Inter continua a dire no a Icardi. Se la Juve lo vuole ora o mai più : Mauro Icardi non sarà tra i convocati contro il Lecce, scrive il Corriere dello Sport. E la cosa non sembra preoccupare l’attaccante argentino. Anzi, il suo entourage fa sapere che si aspetta l’esclusione anche contro il Cagliari. Icardi vuole rimanere a Milano, non si sa se spera di essere riabilitato, sicuramente, però, l’Inter ribadisce che non ce ne sono i margini. “Il muro resta alto e solido”. Se ...

Corsport : la Juve può aspettare Icardi più del Napoli : Se guardiamo al tempo di attesa che Napoli e Juve possono concedersi per una decisione di Icardi, è sicuramente in vantaggio la Juve, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il motivo è la differente tempistica rapidità con cui si portano a termine i contratti nei due club. L’Inter è a meno 11 da Icardi, il Napoli a meno 4. Il motivo è semplice: “I tempi del poule di professionisti (fiscalisti, tributaristi, lavoristi e potete aggiungere ...

Hyundai i30 N - La Project C sarà ancora più sportiva : Al Salone di Francoforte la Hyundai ha in serbo una sorpresa: si tratta della i30 N Project C, che affiancherà la già annunciata concept elettrica e la nuova generazione della i10. 600 esemplari solo in Europa. Sulla base della sportiva i30 N nella più potente versione da 275 CV i tecnici coreani e i colleghi europei hanno sviluppato una serie limitata ancora più estrema che sarà proposta in 600 esemplari soltanto in Europa. L'obiettivo è ...

Sky sport : “Il Napoli è il club che valorizza di più la propria rosa” : A Sky Sport va in onda l’elogio del Napoli. Elogio del club dal punto di vista della capacità di valorizzare la rosa. Ecco quanto emerso in studio. “Il Napoli a livello economico e tecnico è una delle squadre più regolari e più in crescita che esistono nel panorama calcistico nazionale”. “Nel valore delle rose, dopo la Juve c’è il Napoli, ma la differenza più importante è quella tra quanto è stato speso e quanto la spesa si è ...

Corsport : La Lazio preme su Llorente ma Inter e Napoli hanno più carte da giocare : Su Llorente al momento è in vantaggio la Lazio, scrive il CorSport. Nel senso che i contatti tra il club biancoceleste e l’entourage del calciatore sono ormai frequenti. Llorente è svincolato ma ha un costo proibitivo. A 34 anni compiuti chiede un triennale. Al Tottenham guadagnava 4 milioni netti: se intende tornare a giocare in Italia deve abbassare le sue pretese. La Lazio può offrire un biennale da 2-2,5 a stagione, non di più. Il fratello ...

Gazzetta dello sport : 'Chiesa si aspettava che Juve si muovesse su di lui con più forza' : La Juventus prosegue la preparazione estiva, con gran parte del lavoro incentrato su tattica e atletica. Sabato 17 agosto è attesa l'amichevole contro la Triestina, Sarri vuole testare a che punto si trovano i bianconeri ad una settimana dall'inizio della Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18 a Parma. La dirigenza bianconera prosegue il lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili al gioco del tecnico toscano: l'esigenza ...

Corsport : Lozano l’acquisto più costoso del Napoli. Questa estate segna uno spartiacque : I 42 milioni che il Napoli spenderà per Lozano, scrive il Corriere dello Sport, anche se in quattro rate e tre anni, fanno del messicano l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Rappresentano la storia “d’una società che ha saputo vivere ragionevolmente nel lusso, senza negarsi niente, senza però esagerare mettendo a rischio se stessa, i suoi bilanci, la propria esistenza”. Un’evoluzione che è partita da lontano. ...

Tuttosport – De Laurentiis offre 8 milioni più tutti i diritti d’immagine a Icardi : Il Napoli vuole Icardi, il presidente De Laurentiis è disposto a fare una follia, secondo Tuttosport, per l’attaccante argentino. Le possibilità per l’attacco azzurro in questo momento sono rappresentate da due alternative, Icardi che potrebbe mettere alla porta Milik o Llorente che sarebbe un panchinaro e sostituto del polacco. Sull’argentino c’è da registrare un sorpasso della Roma, che in questo momento rappresenta meglio del ...

Corsport : Marotta ha pronto lo sgambetto per Paratici - prezzo più alto per Icardi solo alla Juve : L’Inter sa come farsi rispettare anche fuori dal campo. Continua la guerra fredda tra Marotta e Paratici dopo la vittoria su Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport infatti il club nerazzurro è pronto a fare un dispetto ai bianconeri per rendergli il favore sulla trattativa Lukaku. I bianconeri invece temporeggiano in attesa di perfezionare le uscite nel reparto avanzato, ma sanno bene che trattare con l’Inter sarà complicato. Dopo il caso ...

Morra : più pressione su clan criminali - vanno spezzati legami con sport : Roma – “Le minacce ai giornalisti presenti sul luogo del delitto di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, non solo devono essere condannate, ma perseguite. Ascoltare le minacce lascia veramente impressionati. Mi auguro che la magistratura intervenga con decisione. Una vera e propria esecuzione mafiosa nella Capitale, un capo ultra’ cui avevano sequestrato due milioni di euro. Numeri e fatti che danno la dimensione non solo degli ...

Sky sport : “Ad oggi nessun segnale dal Real - il Napoli lavora su più tavoli” : Manuele Baiocchini di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato azzurro: “Il Napoli continua a lavorare su più tavoli: dal Real Madrid non é ancora giunta nessuna aperture per James Rodriguez. Si segue con attenzione Lozano che ha altre offerte sul tavolo e sta valutando le proposte migliori. E’ un momento di riflessione per gli azzurri in attesa di piazzare il grande colpo, possibile che il Napoli stia lavorando sottotraccia su qualche nome ...

Trasporto aereo : i passeggeri usano sempre più tecnologie per il volo : In vacanza il relax inizia già in aeroporto grazie alla tecnologia: secondo SITA, il fornitore globale di tecnologia per il Trasporto aereo, i viaggiatori che utilizzano soluzioni IT per il volo – da prenotazione (85%) e check-in (54,5%) al bag drop (20,5%), fino a imbarco (23%) e controlli di frontiera (44%) – sono sempre di più e sono più felici di chi si affida a metodi tradizionali. E chi sceglie la tecnologia è più disposto a spendere per ...