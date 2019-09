Grande Fratello Vip 2019 | Signorini conduttore | le candidate opinioniste

Grande Fratello Vip 4 : nel cast potrebbe esserci Pamela Prati (RUMORS) : Pamela Prati potrebbe tornare nuovamente in televisione, a distanza di qualche mese dallo scandalo del finto matrimonio che l'ha vista protagonista in tanti programmi tv e su tutti i giornali di gossip. In queste ore, stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog, sembrerebbe che la Prati possa essere tra le candidate per prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 4, questa volta però non nelle vesti di concorrente, bensì di ...

I retroscena di Blogo : Grande Fratello Vip 2019 - chi a fianco di Signorini ? : Torna da inizio novembre l'appuntamento, ormai diventato canonico, con il Grande fratello vip, il reality show con protagoniste alcune celebrità, più o meno famose, che si mettono a nudo davanti al pubblico di Canale 5, in questo programma che arricchisce le offerte di intrattenimento della prima rete commerciale italiana. Tante le ipotesi rispetto ai concorrenti che parteciperanno a questo programma, tutte ipotesi scritte sul ghiaccio e su ...

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte rischia l’incidente stradale : «Mi hanno detto ‘brutta’» : Piccola disavventura per Erica Piamonte, ex inquilina del Grande Fratello 16. La ragazza toscana ha raccontato nelle stories di Instagram di essere stata quasi investita da un’auto che correva a tutta velocità. Nonostante fosse sulle strisce pedonali e in diritto di attraversare la strada, Erica è stata attaccata e insultata: «Mi hanno detto ‘brutta’». L’aneddoto ha dato occasione all’ex gieffina, tra le più chiacchierate ...

Grande Fratello - Erica Piamonte : brutta disavventura sulle strisce pedonali. Cosa ha rischiato : Piccola disavventura per Erica Piamonte, ex inquilina del Grande Fratello 16. "Vi volevo raccontare questo piccolo aneddoto. Io stavo attraversando la strada, ero già a metà strisce pedonali, arriva questa macchina 'a tutto fuoco', erano due persone anziane, io faccio loro un sorriso e loro comincia

Grande Fratello Vip : Karina Michelin ha detto no al reality show : Karina Michelin non parteciperà al Grande Fratello Vip Doveva esserci anche Karina Michelin nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta per la prima volta da Alfonso Signorini. Ma l’ex Miss Italia nel mondo 2006 ha preferito declinare l’invito. La modella e conduttrice ha fatto un passo indietro dopo aver sostenuto un provino con la […] L'articolo Grande Fratello Vip: Karina Michelin ha detto no al reality show ...

Grande Fratello - Erica Piamonte evita incidente stradale e volano insulti : Il racconto di Erica Piamonte: incidente stradale evitato ma… Erica Piamonte è stata al centro di un diverbio in strada. Ha rischiato di essere investita, come ha raccontato attraverso le sue Instagram stories: oltre allo spavento, ha ricevuto anche delle parole colorite (chiamiamole così), che l’hanno fatta alterare parecchio. Su Instagram, comunque, si è mostrata […] L'articolo Grande Fratello, Erica Piamonte evita incidente ...

Grande Fratello - Ambra e Kiko : “Ci siamo scambiati un pegno d’amore” : Grande Fratello: Ambra e Kiko si sono scambiati un pegno d’amore Prosegue a gonfie vele la relazione tra Ambra Lombardo e Chicco Nalli, nata all’ultima edizione del Grande Fratello. Di recente i due hanno festeggiato insieme il 49esimo compleanno dell’hair stylist. Per l’occasione Kiko ha brindato allo stabilimento di famiglia a Sabaudia in compagnia della […] L'articolo Grande Fratello, Ambra e Kiko: “Ci ...

Grande Fratello - Erica Piamonte fatta a pezzi su Instagram : "Sei vuota - solo c**o e t**e" : L'ex gieffina Erica Piamonte è stata massacrata su Instagram dai suoi follewer. A quanto pare i suoi fan sarebbero stufi di vedere la loro finalista del Grande Fratello, postare continuamente sul social foto che la ritraggono con il lato B spiattellato in primo piano, o ostentare le sue vacanze. Leg

Grande Fratello - Cristian Imparato irriconoscibile : uscito dalla casa - metamorfosi fisica : Cristian Imparato, noto ai molti per la sua partecipazione al Grande Fratello - in onda su Canale5 - è finalmente riuscito a raggiungere la pace con se stesso, ottenendo la forma fisica da tempo agognata. Già nella casa di Cinecittà infatti, il cantante aveva raccontato che, per problemi di salute,

“Chiama Rocco Siffredi!”. Erica Piamonte stavolta esagera : nuova polemica ‘bollente’ per l’ex Grande Fratello : Il nome di Erica Piamonte torna in prima pagina, torna ad assediare le colonne dei giornali di gossip. Il perché? Una nuova polemica scatenata sui social. stavolta non centra niente il rapporto, particolarissimo, con Taylor Mega e le relative voci di un possibile ‘fidanzamento’. No, stavolta a finire nell’occhio del ciclone è un nuovo post rovente, uno di quelli in cui la mercanzia dell’ex Gieffina viene messa in mostra in maniera ...

Grande Fratello - Morgan "pugnalato". Chi è il nuovo uomo della sua ex Jessica Mazzoli : colpo al cuore : Da tempo si rincorrono rumors secondo i quali l'ex di Morgan, Jessica Mazzoli, lanciata nel mondo dallo spettacolo dal talent Sky X Factor, dove ha conosciuto il cantante, avrebbe ritrovato l'amore con l'ex gieffino Biagio D'Anelli. Finalmente i due sono usciti allo scoperto. Leggi anche:Morgan, ma

Vuelta a España 2019 - Jesús Herrada : “Ho colto questa Grande opportunità. Dedico la vittoria a mio fratello José” : Dopo una lunghissima fuga, un finale sofferente, e una tattica a dir poco perfetta, Jesús Herrada fa sua la sesta tappa della Vuelta a España 2019 da Mora de Rubielos ad Ares del Maestrat. Il ventinovenne catalano, al suo quindicesimo sigillo in carriera, il sesto stagionale, conquista così la sua prima vittoria in una grande corsa a tappe, e soprattutto in quella di casa. Un trionfo che ha il sapore della vendetta per il portacolori della ...

Grande Fratello - Francesca De André ha un nuovo corteggiatore? : L'ex fiamma di Gennaro Lillio avrebbe un corteggiatore top secret, dopo aver partecipato al Grande Fratello 16. Molti la ricordano come l'indiscussa protagonista del Grande Fratello 16. Intanto, Francesca De André sta facendo parlare di sé, per via di alcune indiscrezioni sul suo conto trapelate nel nuovo numero del settimanale Oggi, in uscita in data odierna.\\ E, secondo la summenzionata fonte, l'ex gieffina potrebbe voler cedere ...

Daniele Dal Moro - messaggio su nuova vita e vittoria Grande Fratello : Grande Fratello news, l’incredibile avventura di Daniele Dal Moro al Grande Fratello: non ha mai pensato alla vittoria Daniele Dal Moro è ritornato a pubblicare dei messaggi importanti su Instagram: confida spesso ai suoi follower momenti della sua vita, racconta quello che gli è accaduto in passato (senza dire mai troppo) e adesso ha parlato […] L'articolo Daniele Dal Moro, messaggio su nuova vita e vittoria Grande Fratello proviene ...