Enrico Fedele tuona | “Lasciatemi sfogare | sono arrabbiatissimo e non per l’autogol

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 2 settembre 2019) Il giornalista e procuratore, tramite Il Roma, si diceper il 60 minuti concessi alla Juventus dal Napoli.indica Ancelotti come uno dei responsabili della leggerezza del centrocampo. “Lasciatemiper favore. Sì,, ma non perdi Koulibaly, ma per i limiti che ha mostrato il Napoli per oltre sessanta minuti di gioco, quando è stato letteralmente mortificato dalla Juve. Sembrava una squadretta senza personalità, priva di una guida, sbandata a metà campo, imbambolata in difesa e inconsistente in attacco. Potrei aggiungere ancora un’altra serie di deficienze mostrate dal Napoli che suonano come campanello d’allarme. Sette gol nelle prime due partite di campionato non credo che abbiano un precedente nella storia del Calcio Napoli. E potevano essere anche di più le reti a carico di Meret. Eppure già nelle ...

