Compie 27 anni e decide di festeggiarlo in un modo mai sentito prima

(Di lunedì 2 settembre 2019) Un ragazzo per il suo 27esimo compleanno ha preso una decisione incredibile. Ha pensato, infatti, diin unoriginale e speciale: niente feste, musica e amici ma ha regalato 27 pasti caldi, uno per ogni anno, alle persone indigenti. Il ragazzo, Kyle Freeman, che abita a Sacramento, in California, ha spiegato il perché di questa scelta: “Ho passato momenti difficili, ma l’anno scorso ho avuto molta fortuna … Così ho pensato: ‘Perché non restituire alla comunità parte di quello che ho ricevuto?’” E poi ha aggiunto: “Tutti hanno bisogno di aiuto, tutto è avvenuto in maniera molto spontanea, volevo che il mio compleanno fosse una giornata speciale così ho detto: ‘Vado a comprare 27 pasti e li dono a 27 senzatetto‘”. E poi ha concluso così: “Spero l’idea sarà di ispirazione per altre persone che vorranno provare a fare una cosa simile … Gli ...

