Udinese-Parma 1-3 | le pagelle di CalcioWeb | in gol Gervinho FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019), ledi– Sono andate in archivio le gare delle 20.45 valide per la seconda giornata del campionato di Serie A, il turno ha regalato spettacolo ed emozioni, anche e soprattutto quella tracon continua ribaltoni. Vince la squadra di D’Aversa, per gli ospiti in rete, Gagliolo ed Inglese, per i padroni di casa non basta l’iniziale vantaggio siglato da Lasagna. Ottima partita per il, l’si ferma dopo l’ottimo esordio in campionato contro il Milan. Ecco ledi, ledi: Musso 5; Becao 5, Ekong 5.5, Samir 5.5; Larsen 5.5 (dal’ Teodorczyk 5.5), Jajalo 6, Mandragora 6 (dal 55′ Fofana 5.5), Sema 5.5; De Paul 5.5, Nestorovski 6 (dal 70′ Pussetto 5.5) Lasagna 7.: Sepe 6; Laurini 5.5 (dal 70′ Pezzella 6), ...

Gazzetta_it : Gol! Udinese - Parma 1-0, rete di Lasagna K. (UDI) - DAZN_IT : Il Parma si impone 3-1 alla Dacia Arena ? L'Udinese va in vantaggio ma poi i ducali dilagano ?? #UdineseParma #DAZN - ALE10fficial : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #UdineseParma 1-3: Gervinho e Inglese letali, rimonta alla Dacia Arena ???? -